Umsatzzahlen: Ubisoft zufrieden mit The Divison 2 und Far Cry 5

Neben einem Ausblick auf das künftige Geschäftsjahr und geplante Neuerscheinungen gewährt Ubisoft in seinem aktuellen Finanzbericht und einem Gespräch mit Investoren natürlich auch einen Einblick in die Entwicklung seiner wichtigsten Marken im abgelaufenen Jahr.

Für The Division 2 (im Test mit Wertung 9.0) überwiegen dabei die aus Sicht von Ubisoft guten Nachrichten. Der MMO-Shooter hat sich im hauseigenen Uplay Store zehnmal besser verkauft als der Vorgänger The Divison im gleichen Zeitraum, der allerdings neben Uplay auch über Steam vertrieben worden ist. Auch mit der Annahme des Season Passes und der Spielerbindung ist Ubisoft zufrieden. Durch das kürzlich erfolgte Title-Update 3 hofft man den Erfolg fortführen zu können. Die Erlöse der Konsolenversionen von The Division 2 blieben allerdings hinter den Erwartungen zurück. Ubisoft begründet dies unter anderem mit der harten Konkurrenz in diesem Marktsegment. Inwiefern dieses sich von dem auf dem PC unterscheidet, führt Ubisoft nicht aus. Genaue Zahlen werden ohnehin nicht genannt, ebenso wenig wie zu den Absätzen im Epic Games Store.

Anhaltend erfolgreich ist Rainbow Six – Siege (im Test mit Wertung 7.0). Bereits 2015 erschienen, wächst die aktive Spielerbasis weiterhin kräftig. Alleine im letzten Jahr stieg diese um rund 40 Prozent auf nun 45 Millionen aktive Nutzer. Dies entspricht fast der Hälfte aller aktiven Spieler für Ubisoft-Titel auf PCs und Konsolen. Der Nettoumsatz über die gesamte Laufzeit von Rainbow Six – Siege beläuft sich auf über 1,1 Milliarden Euro.

Far Cry 5 (im Test mit Wertung 9.0) schließlich ist das insgesamt bestverkaufte Spiel von Ubisoft für die aktuelle Konsolengeneration. Es liegt damit vor anderen Schwergewichten wie beispielsweise den beiden letzten jeweiligen Teilen von Assassin’s Creed. Weitere Daten zur geschäftlichen Entwicklung findet ihr als Download im angehängten Finanzbericht.