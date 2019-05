Beat Saber: PC-Version verlässt Early Access am 21.5. // Mit Level-Editor

PC

Das mit über einer Million verkauften Einheiten bislang erfolgreichste VR-Spiel, Beat Saber, verlässt am 21.5.2019 mit seiner PC-Version den Early Access. Sie zieht damit mit der schon seit November erhältlichen Version für PSVR gleich. Dies gab der Entwickler Hyperbolic Magnetism auf Steam bekannt. Wer von euch Beat Saber noch für die derzeit verlangten 19,99 Euro erwerben möchte, muss sich beeilen, da mit Abschluss der EA-Phase der Preis auf 29,99 US-Dollar angehoben werden wird – erfahrungsgemäß wird dies 1:1 in Euro übertragen.

Als einen der Gründe für die Beendigung des Early Access geben die Entwickler an, dass Beat Saber jetzt stabil läuft und alle wichtigen Eigenschaften integriert sind. Dazu zählt nun auch ein offizieller Editor zum Erstellen von Levels mit eigenen Tracks. Dieses Feature wurde von vielen Fans schon lange gewünscht. Hyperbolic Magnetism verspricht, dass die Arbeiten an Beat Saber fortgesetzt und in den kommenden Monaten weitere Musikstücke, Inhalte und Verbesserungen bereitgestellt werden.