Ubisoft: Skull and Bones verschoben // 3 AAA-Releases bis März 2020

PC XOne PS4

Ubisoft hat den Release seines Open-World-Piratenabenteuers Skull and Bones (im E3-Anspielbericht) abermals verschoben. Eigentlich sollte die Veröffentlichung des im Rahmen der E3 2017 angekündigten Titels bereits im Herbst 2018 erfolgen, wurde dann jedoch auf das Fiskaljahr 2019 / 2020 vertagt. In seinem aktuellen Finanzbericht gab Ubisoft jetzt an, dass das Spiel nun erst im Geschäftsjahr 2020 / 2021 und somit irgendwann zwischen dem 1. April 2020 und dem 31. März 2021, erscheinen wird. Gleichzeitig teilte das Team von Ubisoft Singapore den Fans via Twitter mit, dass der Titel die diesjährige E3 auslassen wird, da man noch etwas mehr an der Qualität feilen will. In dem veröffentlichten Statement der Entwickler heißt es:

Wir werden die Schotten dicht machen und die Veröffentlichung des Spiels noch ein wenig hinauszögern. Das ist eine schwierige Nachricht für uns alle, aber es ist das, was erforderlich ist, um Skull and Bones so großartig wie möglich zu machen. Wir werden uns auch weiterhin allein auf die Qualität des Spiels konzentrieren und möchten euch für eure unermüdliche Unterstützung danken.

Einen Mangel an Spielen wird Ubisoft in diesem Geschäftsjahr dennoch nicht haben, denn bis zum vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 / 2020 und somit bis Ende März 2020, will der Publisher noch drei AAA-Spiele auf den Markt bringen. Um welche Titel es sich dabei handelt soll später enthüllt werden. Möglicherweise werden sich die Gerüchte der letzten Monate um ein neues Splinter Cell und Watch Dogs 3 bewahrheiten, oder wir werden drei komplett neue Ankündigungen sehen. Die anstehende E3 könnte mehr Licht in die Sache bringen. Das vierte AAA-Spiel für dieses Geschäftsjahr hat Ubisoft jüngst mit Ghost Recon - Breakpoint bereits angekündigt. Das Spiel soll im Oktober dieses Jahres für PC und Konsolen erscheinen.