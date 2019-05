Vampire the Masquerade - Bloodlines 2: Neuer Clan Toreador eingeführt

PC XOne PS4

Nach den Thinbloods, den Brujah und den Tremere hat Paradox Interactive mit den Toreador einen weiteren der Clans enthüllt, denen ihr in Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 (zur Preview) beitreten könnt.

Die Toreador, auch Clan der Rosen genannt, sind einer der größeren Clans in Seattle. In ihren Reihen finden sich viele Künstler aller Professionen und Visionäre, sie sind offen für neue Trends und Ideen und den Sterblichen am nächsten. Dies zeigt sich auch in der von den Toreador beherrschten Disziplin Presence, mit der sie einzelne Menschen, aber auch Ansammlungen von ihnen beeinflussen können. Die zweite Disziplin, Celerity, ermöglicht Bewegung mit einer Geschwindigkeit höher als die der meisten anderen Vampire und jenseits der Vorstellungskraft der Menschen. Die beiden Disziplinen umfassen im Einzelnen die folgenden aktiven Fähigkeiten:

Presence

Awe – Mit dem Einnehmen einer speziellen Pose versetzt ein Toreador Umstehende in einen Zustand der schwärmerischen Bewunderung. Die Verehrenden sind kurzzeitig abgelenkt von allem, was nach dieser Pose geschieht.

Entrance – Mit dieser Fähigkeit umgibt sich der Vampir mit einer Gruppe von Bewunderern, die ihm überall hin folgen und Feinde ablenken.

Celerity

Unseen Storm – Dies ermöglicht einem Toreador, sich in hoher Geschwindigkeit in jede Richtung zu bewegen, um einen Feind anzugreifen, ihm auszuweichen oder auch zu entkommen. Wer das Pech hat im Weg zu stehen wird einfach niedergeschlagen.

Accelerate – Mit dieser Fähigkeit beschleunigt der Vampir so stark, dass alles um ihn herum stillzustehen scheint.

In den Quellen findet ihr einen Link zu einem Twitch-Stream von Paradox Interactive, in dem euch die Toreador und ihre Fähigkeiten nähergebracht werden. Zur atmosphärischen Einstimmung dient das folgende Video.