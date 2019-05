Take-Two CEO: „Einnahmen aus Lootboxen sind für uns nicht relevant“

Mitte vergangener Woche gab der US-amerikanische Senator Josh Hawley bekannt, dass er aktuell an einem Gesetzesentwurf arbeitet, der minderjährige Spieler vor manipulativen Einflüssen in Videospielen durch Pay-to-Win-Praktiken und den Verkauf von Lootboxen schützen soll. Nun hat sich auch Strauss Zelnick, der CEO von Take-Two, zu dem Thema geäußert.

Wie Zelnick im Zuge einer Telefonkonferenz mit den Investoren angab, mache er sich keine Sorgen um eine mögliche Gesetzesänderung, da die Einnahmen durch Lootboxen für Take-Two nicht relevant seien. Demnach waren die besagten Verkaufsmechanismen im vergangenen Fiskaljahr für weniger als drei Prozent der Nettoeinnahmen des Unternehmens verantwortlich:

Wir haben diese Mechanismen in der Vergangenheit genutzt, also kennen wir sie und wir halten sie für in Ordnung. Es gab deswegen ein wenig Lärm, besonders international. Wie wir bereits gesagt haben: wir halten diese Mechanismen für angemessen, sie machen allerdings nur einen kleinen Teil unseres Geschäfts aus.