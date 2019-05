Neues CoD-Spiel soll „Call of Duty - Modern Warfare“ heißen

Call of Duty ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Nachdem der erste Teil der Modern-Warfare-Serie unter dem Titel Call of Duty 4 - Modern Warfare erschien, soll der diesjährige Ableger von Infinity Ward Call of Duty - Modern Warfare heißen. Das Berichtete der YouTuber LongSensation über Twitter. Da Activision in den vergangenen Tagen den Titel einigen ausgewählten Pressevertretern und sogenannten Influencern (YouTubern und Streamern) vorstellte, war dieser „Leak“ im Grunde unvermeidlich.

Kotakus Jason Schreier, der den Titel bisher nicht Probe spielen konnte, bestätigte die Aussage des YouTubers und gab unter Berufung auf eigene Quellen an, dass der Titel ein „Soft Reboot“ des ersten Teils sein wird. Die Kampagne des Spiels soll jede Menge aufwühlender, realistischer und emotionaler Momente bieten, die von der umstrittenen Kampagne „No Russian“ aus Modern Warfare 2 inspiriert wurden, in der der Spieler auf die Zivilisten schießen konnte.