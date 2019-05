Call of Duty - Modern Warfare: Termin, Details und Trailer [U2]

PC XOne PS4

Call of Duty - Modern Warfare ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Update 2, um 19:56 Uhr

Inzwischen hat Infinity Ward den kommenden Ego-Shooter Call of Duty - Modern Warfare auch offiziell mit einem Trailer angekündigt. Diesen könnt ihr euch weiter unten anschauen. Als Datum wurde allerdings nicht wie ursprünglich der 18., sondern der 25. Oktober 2019 genannt. Der Release ist für den PC (via Battle.net), die Xbox One und die PS4 geplant. Für den neuen Teil der Serie wird eine „dramatische Einzelspieler-Kampagne“ mit Geheimoperationen in europäischen Städten und an brisanten Punkten im Nahen Osten versprochen. Darüber hinaus werden ein Koop-Modus mit Eliteoperationen (in verschiedenen Schwierigkeitsgraden), sowie Multiplayer-Modi mit Crossplay zwischen Konsole und PC geboten. Die Umsetzung für Windows wurde in Zusammenarbeit mit Activisions hauseigenem Studio Beenox entwickelt.

Das Spiel soll auf einer brandneuen Engine basieren, die neuste Entwicklungen im Bereich Grafik unterstützt und ein fotorealistisches und immersives Spielerlebnis ermöglichen soll. Als Features werden unter anderem 4K HDR, DirectX Raytracing (am PC), globale volumetrische Beleuchtung, ein PBR-System zum Rendern von Oberflächen, ein physikbasiertes Materialsystem, hybrides / feldbasiertes Streaming, sowie eine neue GPU-basierte Geometrie-Pipeline genannt. Die Spectral-Rendering Technologie (für Wärmesignaturen und Infrarot-Identifikation für Thermal- und Nachtsicht), ein modernes Animations- und Blendshape-System, sowie neue Audio-Tools mit Dolby ATMOS-Support runden das Feature-Paket ab. Laut Dave Stohl, Co-Studioleiter bei Infinity Ward, wurde das Spiel in allen Aspekten neu erfunden:

Wir erschaffen ein emotional aufgeladenes Spielerlebnis, das von den Schlagzeilen der modernen Welt inspiriert wurde. Die Regeln sind hier grau, statt schwarz und weiß, und die Fronten verschwommen. Die Spieler werden Teil verschiedener internationaler Spezialeinheiten und Freiheitskämpfer in packenden, nervenaufreibenden Missionen in bekannten europäischen Städten und den unberechenbaren Regionen in Nahost. Das alles ist intensiv und aufregend, und wir können es kaum erwarten, dass unsere Fans im Oktober endlich spielen können.

Laut Patrick Kelly, Creative Director und Co-Studioleiter bei Infinity Ward, wurde der Titel mit dem Feedback der Fans im Hinterkopf entwickelt, weshalb das Spiel auch Crossplay zwischen PC und Konsolen bieten wird. Dadurch sollen die Spieler rund um die Welt miteinander im Spiel vereint werden. Aus diesem Grund wurde auch auf den klassischen Season Pass verzichtet, um den Spielern mehr kostenlose Karten und Inhalte, sowie Post-Launch-Events bieten zu können, ohne die Community durch kostenpflichtige Elemente zu spalten.

Update vom 30. Mai 2019, um 12:58 Uhr

Inzwischen wurde Call of Duty - Modern Warfare als der Name des diesjährigen Ablegers der Serie auch offiziell bestätigt. Zwar wird die Vorstellung des Spiels erst heute Abend, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) erfolgen, der auf dem YouTube-Kanal von Call of Duty veröffentlichte Countdown zum Premiere-Trailer hat diese Info allerdings schon vorweggenommen. So tauchte der Name in einem kleinen Vorschaubild unter dem Video auf. Der Clip wurde zwar schnell wieder entfernt, einige User konnten allerdings einen Screenshot davon anfertigen.

Das kleine Bild verriet auch den Veröffentlichungstermin für den Titel. Demnach soll das Spiel ab dem 18. Oktober dieses Jahres erhältlich sein. Keine Plattformen sind genannt, man kann aber wohl von den üblichen Verdächtigen (PC, Xbox One und die PS4) ausgehen.

Originalmeldung vom 25. Mai 2019, um 11:20 Uhr

Nachdem der erste Teil der Modern-Warfare-Serie unter dem Titel Call of Duty 4 - Modern Warfare erschien, soll der diesjährige Ableger von Infinity Ward Call of Duty - Modern Warfare heißen. Das berichtete der YouTuber LongSensation über Twitter. Da Activision in den vergangenen Tagen den Titel einigen ausgewählten Pressevertretern und sogenannten Influencern (YouTubern und Streamern) vorstellte, war dieser „Leak“ im Grunde unvermeidlich.

Kotakus Jason Schreier, der den Titel bisher nicht Probe spielen konnte, bestätigte die Aussage des YouTubers und gab unter Berufung auf eigene Quellen an, dass der Titel ein „Soft Reboot“ des ersten Teils sein wird. Die Kampagne des Spiels soll jede Menge aufwühlender, realistischer und emotionaler Momente bieten, die von der umstrittenen Kampagne „No Russian“ aus Modern Warfare 2 inspiriert wurden, in der der Spieler auf die Zivilisten schießen konnte.