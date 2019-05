Call of Duty - Modern Warfare: Name bestätigt, Termin geleaked, Vorstellung heute [U]

Call of Duty ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Call of Duty ab 31,50 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 30. Mai 2019, um 12:58 Uhr

Inzwischen wurde Call of Duty - Modern Warfare als der Name des diesjährigen Ablegers der Serie auch offiziell bestätigt. Zwar wird die Vorstellung des Spiels erst heute Abend, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) erfolgen, der auf dem YouTube-Kanal von Call of Duty veröffentlichte Countdown zum Premier-Trailer hat diese Info allerdings schon vorweg genommen. So tauchte der Name in einem kleinen Vorschaubild unter dem Video. Der Clip wurde zwar schnell wieder entfernt, einige User konnten allerdings einen Screenshot davon anfertigen.

Das kleine Bild verriet auch den Veröffentlichungstermin für den Titel. Demnach soll das Spiel ab dem 18. Oktober dieses Jahres erhältlich sein. Keine Plattformen sind genannt, man kann aber wohl von den üblichen Verdächtigen (PC, Xbox One und die PS4) ausgehen.

Originalmeldung vom 25. Mai 2019, um 11:20 Uhr

Nachdem der erste Teil der Modern-Warfare-Serie unter dem Titel Call of Duty 4 - Modern Warfare erschien, soll der diesjährige Ableger von Infinity Ward Call of Duty - Modern Warfare heißen. Das berichtete der YouTuber LongSensation über Twitter. Da Activision in den vergangenen Tagen den Titel einigen ausgewählten Pressevertretern und sogenannten Influencern (YouTubern und Streamern) vorstellte, war dieser „Leak“ im Grunde unvermeidlich.

Kotakus Jason Schreier, der den Titel bisher nicht Probe spielen konnte, bestätigte die Aussage des YouTubers und gab unter Berufung auf eigene Quellen an, dass der Titel ein „Soft Reboot“ des ersten Teils sein wird. Die Kampagne des Spiels soll jede Menge aufwühlender, realistischer und emotionaler Momente bieten, die von der umstrittenen Kampagne „No Russian“ aus Modern Warfare 2 inspiriert wurden, in der der Spieler auf die Zivilisten schießen konnte.