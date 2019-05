Man of Medan: 11 Minuten Gameplay im Video

PC XOne PS4

Supermassive Games, das Studio hinter Until Dawn (Testnote: 7.5) und Until Dawn - Rush of Blood, arbeitet derzeit bekanntlich an dem narrativen Horror-Adventure Man of Medan, das als Teil der im August letzten Jahres angekündigten Dark Pictures Anthology entwickelt wird und im Laufe dieses Jahres erscheinen soll. Game Informer hatte jüngst die Gelegenheit das im britischen Guildford ansässige Studio zu besuchen und den Titel anzuspielen. Dazu wurde nun auch ein Video veröffentlicht, das euch insgesamt rund elf Minuten Gameplay präsentiert.

Die Szenen stammen nicht direkt vom Anfang des Spiels, es soll sich laut der Redaktion jedoch um einen relativ frühen Abschnitt handeln. Zu sehen sind die vier Hauptfiguren, die dabei sind, einen Tauchgang zu einem historischen Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg zu unternehmen: