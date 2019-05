Vampire the Masquerade: Weiteres RPG bei Big Bad Wolf in Entwicklung

PC

Paradox Interactive lässt aktuell mehr als nur ein Spiel auf Basis der 2015 erworbenen World-of-Darkness-Lizenz entwickeln. Neben Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 (Preview), das derzeit bei Hardsuit Labs entsteht, arbeitet auch Big Bad Wolf an einem Rollenspiel im gleichen Universum. Dies hat das französische Studio, das zuletzt das episodenhafte Story-Adventure The Council (im Test) veröffentlichte, im Rahmen eines Events des Publishers Bigben Interactive in Paris bekannt gegeben. Der neue Titel soll zwar nicht in direkter Verbindung mit Bloodlines 2 stehen, allerdings alles bieten, was die Fans von einem Spiel mit der Lizenz erwarten.

Viele Details gibt es noch nicht, da der Titel sich erst drei bis vier Monate in der Entwicklung befindet. Das Studio stellte allerdings schon jetzt klar, dass es sich nicht wie bei The Council um einen episodenhaften Titel handeln wird. Stattdessen soll ein komplettes, umfangreiches Rollenspiel entstehen, mit großer Geschichte, verzweigten Dialogen und allem, was das Vampire-Universum bietet. Alle Clans und Disziplinen (übernatürliche Fähigkeiten der Kainiten) sollen im Spiel sein und den Regeln des traditionellen Tabletop-Rollenspiels folgen. Bis der noch namenlose Titel das Licht der Welt erblickt, wird allerdings noch viel Zeit ins Land ziehen. Laut den Entwicklern sollte man in den nächsten zwei Jahren nicht mit einem Release rechnen.