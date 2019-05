PC XOne PS4

Der französische Publisher Bigben Interactive hat im Zuge der Bigben Weeks in Paris offiziell Blood Bowl 3 angekündigt. Die neue Ausgabe der durchgeknallten Fantasy-Sportspiel-Strategie- und Taktik-Serie wird abermals von Cyanide Studio (Styx - Shards of Darkness, Call of Cthulhu) entwickelt und soll irgendwann im Laufe des kommenden Jahres auf den Markt kommen.

Die Veröffentlichung soll etwa zeitgleich mit dem Release der neuen physischen Ausgabe des Tabletops erfolgen. Letztere wird mit neuen Regeln ausgestattet sein, auf denen Blood Bowl 3 basieren wird. Dazu hat Bigben eine Partnerschaft mit Games Workshop geschlossen. Die beiden Vorgänger wurden noch von Focus Home Interactive vertrieben. Im letzten Jahr wurde Cyanide allerdings von Bigben erworben. Weitere Details zum Spiel sollen später folgen.