WoW Classic: Server öffnen Ende August // Collector's Edition zum Jubiläum

Blizzard hat heute das Geheimnis um den Start von World of Warcraft Classic gelüftet. Am 27. August um Mitternacht MESZ werden die Tore zur Fantasywelt Azeroth, wie sie zur Zeit von Patch 1.12 existiert hat, für alle geöffnet. Bereits morgen, am 15. Mai, beginnen die geschlossenen Beta-Tests mit ausgewählten Usern. Wenn ihr unbedingt teilnehmen möchtet und ein aktives Abo besitzt, könnt ihr euch auf der WoW-Classic-Homepage registrieren und auf euer Glück hoffen. Zusätzlich zur Beta-Phase wird es im Mai, Juni und Juli drei sogenannte Stresstests geben, zu denen weitere Spieler eingeladen werden.

WoW Classic wird für alle Besitzer eines derzeit aktiven Abos kostenlos sein, bestehende Charaktere können auf die Classic-Server nicht transferiert werden. Ab 13. August habt ihr jedoch die Möglichkeit bis zu drei Charakternamen für die Classic Edition zu sichern.

Collector's Edition und Raid mit berühmten Bossen zum 15. Jubiläum

Im November dieses Jahres wird World of Warcraft stolze 15 Jahre alt. Zu diesem Anlass bietet Blizzard eine 15th Anniversary Collector’s Edition an. Neben dem Hauptspiel und Codes für alle Addons bis auf das letzte, Battle for Azeroth, inklusive 30 Tagen Spielzeit wird diese eine 25 Zentimeter große Statue des Classic-Raidbosses Ragnaros, ein Mauspad mit der Karte Azeroths, einen Anstecker in Form von Onyxias Kopf, diverse Kunstdrucke, die von der Geschichte Azeroths erzählen, sowie die beiden Ingame-Reittiere Alabastersturmkralle und Alabasterdonnerschwinge beinhalten.

Die Collector's Edition wird am 8. Oktober erhältlich sein, kann jedoch bereits jetzt vorbestellt werden. Die 99,99 Euro teure Box ist im Blizzard Gear Shop derzeit schon ausverkauft, die Amazon-Ausführung ist noch erhätlich, kostet jedoch 20 Euro mehr.

Neben der Collector's Edition integriert Blizzard zum Jubiläum einen neuen 25-Spieler-Schlachtzug, in dem ihr gegen einige der berühmtesten Bosse aus 15 Jahren World of Warcraft antreten werdet. Als Belohnung für die erfolgreiche Absolvierung winkt das an Todesschwinge erinnernde Reittier Obsidianweltenbrecher.