Red Dead Online verlässt Betastatus // Viele Änderungen und neue Inhalte

Mit dem jüngsten Update auf Version 1.09 wird offiziell der Betastatus des Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 (im Test mit Wertung 9.5), Red Dead Online, beendet. PlayStation-4-Spieler können aus diesem Anlass auch ohne Plusmitgliedschaft bis zum 27. Mai in den Online-Modus reinschnuppern.

Die Aktualisierung für Red Dead Online bringt einige Neuerungen und Erweiterungen des Gameplays mit sich. So wird die Geschichte von „Ein Land der Möglichkeiten“ fortgesetzt, anknüpfend an den großen Showdown in Fort Mercer. Wie gehabt unterscheidet sich der Fortgang der Story je nachdem, ob ihr einen ehrenhaften Revolverhelden oder einen ruchlosen Gesetzlosen spielt. Auch als Free Roamer bieten sich euch neue Aufgaben. So trefft ihr unter anderem aus dem Solospiel bekannte Charaktere wie die Schweinefarmer aus Aberdeen wieder, für die ihr euch im Wortsinn die Hände so richtig schmutzig machen dürft. Geruhsamer geht es bei den neuen Herausforderungen innerhalb eurer Posse zu, bei denen ihr euch als bester Vogeljäger, Angler oder Kräutersammler beweisen könnt. Nicht zuletzt die Möglichkeit, endlich dem Pokerspiel frönen zu können, dürfte viele von euch freuen. In Blackwater, Saint Denis, Tumbleweed, Valentine and Flatneck Station warten Tische mit bis zu sechs Teilnehmern auf euch. Ihr könnt wahlweise eure Freunde in einem privaten oder Fremde in einem öffentlichen Modus ausnehmen.

Eine weitere große Änderung bedeutet die Möglichkeit, euch für einen offensiven oder defensiven Spielstil entscheiden zu können. Ersterer ist voreingestellt und entspricht weitgehend der bisher bekannten Ausrichtung des Spiels, in der ihr jederzeit mit Attacken fremder Spieler zu rechnen hattet. Wer allerdings in Ruhe einfach seinen Aufgaben nachgehen möchte, wird sich über den defensiven Modus freuen. Zwar seid ihr immer noch nicht vollständig vor den Nachstellungen eurer Mitspieler geschützt. Ihr erleidet aber wesentlich weniger Schaden bei Fernangriffen, seid schwieriger zu treffen, da nicht mehr automatisch auf euch gezielt werden kann, könnt nicht mit dem Lasso eingefangen, im Nahkampf attackiert oder hingerichtet werden. Außerdem erhält euer Angreifer Strafen im Feindseligkeitssystem, das ebenfalls überarbeitet wurde. Aggressive Spieler sind nun auf dem Radar eher zu erkennen als zuvor, außerdem werden sie im Todesfall weiter entfernt als bisher respawnt. Darüber hinaus können sich Spieler nun gegen sie wehren, ohne dass auf sie ein Kopfgeld ausgesetzt wird.

Für Details zu weiteren Änderungen wie neuen Gegenständen oder dem Balancing folgt bitte dem Quellenlink unter dieser News. Atmosphärisch eingestimmt auf das Update werdet ihr im abschließenden Video.