Nier - Automata: Über vier Millionen Verkäufe

PC XOne PS4

Der Erfolg des Japano-Rollenspiels Nier - Automata (Test auf GamersGlobal: 9.0) hält weiter an. Nachdem im Dezember letzten Jahres die Marke von 3,5 Millionen weltweiten Verkäufen geknackt worden war, sind es laut einer Twitter-Meldung 14 Monate nach Erscheinen nun schon über vier Millionen. Diese Zahl umfasst sowohl digitale als auch physische Verkäufe. Seit Februar 2019 ist Nier - Automata auch in der Game of the YoRHa-Edition erhältlich, welche unter anderem den 3C3C1D119440927-DLC enthält.

Aus Anlass des Erreichens der Marke von vier Millionen hat Publisher Square Enix einen neuen Trailer für die Game of the YoRHa-Edition veröffentlicht. Ihr findet ihn unter dieser News und in den Quellen.