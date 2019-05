Mortal Kombat: Neuer Film entsteht mit großem Budget in Südaustralien

PC Switch XOne PS4

Mortal Kombat 11 ab 44,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Mortal Kombat 11 ab 47,00 € bei Amazon.de kaufen.

Die seit langem geplante Neuverfilmung des Mortal-Kombat-Franchises wird in der südaustralischen Küstenhauptstadt Adelaide gedreht und soll die bisher teuerste Produktion für diesen Teil des Landes werden. Dem Bericht der ABC-Reporterin Claire Campbell zufolge rechnet Steven Marshall, der Ministerpräsident des Bundesstaates Südaustralien, damit, dass durch die Produktion des Films etwa 580 Arbeitsplätze in der Region entstehen und rund 70 Millionen Australische Dollar (circa 43 Millionen Euro) in die lokale Wirtschaft fließen. Marshall dazu:

Mortal Kombat wird die größte Filmproduktion in der Geschichte Südaustraliens sein und zeigt, wie wichtig es ist, mit den wichtigsten Produktionshäusern der Welt zusammenzuarbeiten. Die Investition der Landesregierung wird den Umfang und die Reichweite unserer Produktions- und Postproduktionskapazitäten erhöhen und verspricht der lokalen Filmindustrie neue Arbeitsplätze zu bringen.

Um die Produktion, die bereits im kommenden Monat Juni beginnen soll, werden sich lokale VFX Studios kümmern. Genau genommen wird der Film in Adelaide Studios in Glenside (ein Vorort der naheliegenden Stadt Burnside) entstehen. Auf dem Regiestuhl wird Simon McQuoid platz nehmen, der eher für Werbefilme bekannt ist und mit Mortal Kombat sein Debut als Filmregisseur feiert. Als Produzent wird James Wan, der Regisseur hinter Aquaman, fungieren.

Der erste Mortal-Kombat-Film wurde 1995 veröffentlicht und entstand unter der Regie von Paul W.S. Anderson, der uns später die Resident-Evil-Filmreihe mit seiner Frau Milla Jovovich (Das Fünfte Element) in der Hauptrolle bescherte und aktuell mit ihr an der Verfilmung von Monster Hunter - World (Testnote: 9.0) arbeitet. Mortal Kombat spielte bei einem Budget von 18 Millionen US-Dollar seinerzeit weltweit 122.1 Millionen US-Dollar ein. Die 1997 erschienene Fortsetzung Mortal Kombat Annihilation war mit 51,3 Millionen US-Dollar Einspielergebnis, bei einem Budget von 30 Millionen US-Dollar, eher eine finanzielle Enttäuschung. Zwischen 2011 und 2013 wurde zudem eine kostenlose Internet- Video-Serie Mortal Kombat Legacy veröffentlicht.

Mortal Kombat wird nicht der einzige größere Filmprojekt in Australien in diesem Jahr sein. Zuvor gab bereits Marvel bekannt, dass ein neuer MCU-Film (Marvel Cinematic Universe) in Sydney, der Hauptstadt des australischen Bundesstaates New South Wales, entstehen wird.