E3 2019: Netflix mit eigenem Panel zum Thema Spiele

Netflix wird auf der diesjährigen E3 in Los Angeles mit einem eigenen Panel zum Thema Spiele aufwarten. Dies teilte der Streamingdienstanbieter den Fans jüngst in einer Reihe von Tweets mit, die vom offiziellen E3-Twitter-Account retweeted wurden. Das Panel wird demnach den Titel: „Lieblingssendungen zum Leben erwecken - Die Verwandlung von Netflix-Originalen in Videospiele“ tragen und sich um Spiele drehen, die auf verschiedenen Netflix-Shows basieren.

Eines der kommenden Spiele, das auf einer Netflix-Show beruht, heißt Stranger Things 3 - The Game. Dabei handelt es sich um ein Pixel-Art-2D-Action-Adventure, das dieses Jahr für Windows, Mac, Linux, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Android und iOS erscheinen wird. Die Switch-Version soll dabei pünktlich zum Start der dritten Staffel der Serie, am 4. Juli dieses Jahres auf den Markt kommen. Wie Netflix allerdings in einem Tweet versichert, wird das nicht das einzige Spiel auf dem Panel sein. Man kann also mit weiteren Ankündigungen rechnen.