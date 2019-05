Oddworld - Soulstorm: Gameplay-Trailer und neue Infos

PC andere

Oddworld Inhabitants hat einen ersten Gameplay-Trailer zum 2,5D-Actionadventure Oddworld - Soulstorm veröffentlicht und Studiogründer Lorne Lanning in einem Interview auf pcgamer.com zudem einige Informationen zu Story und Gameplay verraten.

Oddworld - Soulstorm ist der neueste in einer langen Reihe von 2,5D-Plattformern. Der erste Teil, Oddworld - Abe's Oddyssee, erschien bereits 1998 für PC und die erste Playstation und wurde 2014 als Oddworld - New 'n' Tasty komplett neu für alle seinerzeit gängigen Plattformen entwickelt. Nach dem großen Erfolg von Abe's Oddyssee wurde 1998 nach nur neun Monaten ein Nachfolger, Oddworld - Abe's Exoddus, in die Läden gestellt, der niemanden, auch Lorne Lanning nicht, richtig zufrieden stellte:

Was die Fans [nach dem überraschenden Erfolg von New 'n' Tasty] wirklich wollten, war ein Remake von Abe's Exoddus. Und wir dachten uns: Mist! Abe's Exoddus war nicht das Spiel, das es hätte sein sollen! Es war das Spiel, das in neun Monaten fertig werden musste. Es war das Spiel der Kompromisse. Ich sah ein Meme 'Doppelt so viel Spiel, halb so viel Herz' und dachte, das stimmt! Genau das ist es! Das Team machte einen großartigen Job, niemand hatte etwas falsch gemacht, aber das passiert, wenn du dich mit etwas beeilen musst.

Oddworld - Soulstorm ist laut Lanning nun der Versuch, die ursprüngliche Idee einer Reihe von fünf Oddworld-Spielen dort fortzusetzen, wo sie durch die überstürzte Entwicklung von Abe's Exoddus ins Stocken geraten war. Soulstorm wird also eine Neuinterpretation des zweiten Abe-Abenteuers mit neuen Gameplay-Elementen wie Crafting und einer Grafik-Engine, die Lanning als "2,9D" bezeichnet - die Levels sind grundsätzlich linear, aber alle Objekte und Gegner im Vorder- und Hintergrund werden in Echtzeit und in 3D berechnet.

Das bisherige Entwicklungsbudget wird komplett aus den Verkäufen von New 'n' Tasty bestritten. Laut pcgamer.com arbeitet ein Team von derzeit etwa 30 Entwicklern daran, Oddworld - Soulstorm bis Anfang 2020 fertigzustellen.