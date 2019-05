Outer Wilds erscheint zeitexklusiv im Epic Games Store

PC XOne

Die PC-Version des kommenden Open-World-Erkundungsspiels Outer Wilds wird zuerst zeitexklusiv über den Epic Games Store veröffentlicht. Dies teilte Mobius Digital seinen Fans und Unterstützern auf dem offiziellen Blog mit. Ob es sich um eine halbjährige oder einjährige Exklusivität handelt, wurde noch nicht präzisiert. In dem veröffentlichten Statement heißt es:

Während der Entwicklung des Spiels haben wir hilfreiche Partnerschaften mit Annapurna Interactive, Xbox und Epic geschlossen, die uns unterstützt und unser kleines Studio lange genug am Laufen gehalten haben, so dass wir ein Spiel in der Qualität abliefern können, in der es sich heute befindet. Jeder dieser Partner hat es uns ermöglicht, das Spiel für alle Spieler noch besser und zugänglicher zu machen.

Die Unterstützer des via Fig finanzierten Spiels reagierten auf die Nachricht alles andere als erfreut, denn viele der zahlenden Kunden haben fest mit einem direkten Release auf Steam gerechnet. Unter der Twitter-Nachricht, die auf den veröffentlichten Beitrag hinweist, machten sich viele verärgerte Spieler Luft und gaben an, das Spiel nun entweder gar nicht mehr, oder nur in einem Sale kaufen zu wollen, wenn es irgendwann auf Valves Plattform erhältlich ist.

Auch Epic blieb nicht verschont. So twitterte ein User: „Nachdem Phoenix Point exklusiv für den Epic Games Store verkündet wurde, habe ich geschworen niemals mehr ein Spiel finanziell zu unterstützen. Epic Games zerstört das Crowdfunding für die Spiele. Niemand traut den Entwicklern mehr. Es sind traurige Zeiten.“ Ein anderer schrieb: „Es ist ziemlich mies, Unterstützter zu ködern, die Steam-Keys erwartet haben und dann den Partner zu wechseln. Es ist noch mieser, nicht über diese dreckigen Praktiken von Epic zu sprechen, weil ihr vielleicht glaubt, das es durch euer Schweigen nicht weiter auffallen wird. Viel Spaß mit Klagen und der Piraterie, die ihr verdient habt.“ Einer der Backer twitterte, dass es ihm lieber wäre, wenn die Entwickler nach mehr Geld verlangt hätten, statt sich für die Exklusivität zu entscheiden.