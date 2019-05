World of Textcraft: WoW als kostenloses Text-Rollenspiel im Browser

PC MacOS

Wenn ihr den noch immer undatierten Start von World of Warcraft Classic nicht abwarten und ohnehin auf die angestaubte Grafik, Crafting, PvP und Mitspieler verzichten könnt, dürfte die textbasierte Variante des Online-Rollenspiels, schlicht World of Textcraft genannt, einen Blick wert sein. Das Fan-Projekt läuft in jedem aktuellen Browser, ist kostenlos und kann direkt auf www.text-craft.com gestartet werden. Anhand von Cookies wird euer Spielfortschritt festgehalten, sodass ihr stets an der Stelle weiterspielen könnt, an der ihr die Seite verlassen habt.

Da sich noch vieles in Arbeit befindet - selbst ein Classic-WoW hatte einen beachtlichen Umfang -, könnt ihr derzeit nur aus den drei Klassen Krieger, Magier und Schurke wählen und im Wald von Elwynn beginnen. Durch einen Explore-Button trefft ihr dort auf die aus dem Original bekannten Gegner wie Murlocs, Wölfe und Wildschweine. Im Kampf werden die klassenspezifischen Fähigkeiten eingesetzt, die ihr in einer Menüleiste mit den aus dem Original bekannten Symbolen auswählen könnt. Das Questlog mit Aufgaben wie „Töte 6 Spinnen“ oder „Sammle 5 Ebernierchen“ wird stets aktualisiert, zur Regenerierung der Lebenspunkte stehen Nahrung und Heiltränke in eurem Inventar parat, die über ein Shopfenster nachgekauft werden können.

Levelt ihr in einem Gebiet weit genug hoch, könnt ihr Talentpunkte auf euren Charakter verteilen und weiter nach Westfall oder später auch in den Dämmerwald reisen. Außerdem werden nach und nach Instanzen wie die Todesminen und Stratholme sowie Raid-Instanzen wie der Geschmolzene Kern freigeschaltet. Spielbar ist World of Textcraft derzeit ausschließlich in englischer Sprache.