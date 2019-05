Tekken-Produzent Katsuhiro Harada zu Namcos General Producer ernannt

Bildquelle: Twitter (@Harada_TEKKEN)

Rund 25 Jahre war Katsuhiro Harada als Producer der Tekken-Serie aktiv. Nun wurde er zum General Producer von Bandai Namco Entertainment ernannt. Wie Harada via Twitter verkündete, wird er zukünftig alle wichtigen Franchises des japanischen Entwicklers und Publishers beaufsichtigen, darunter Ace Combat, Soul Calibur, Dark Souls und Tales of. Seine Pflichten als Bandai Namcos eSports Strategy Leader will er aber trotzdem weiter ausüben.

Durch die Beförderung von Harada wurde ein neuer Producer für die Tekken-Serie ernannt. Den Posten wird in Zukunft Michael Murray bekleiden. Auf Twitter schrieb Murray: „Ich bin heute aufgewacht und gemerkt, dass ich 10.000 Follower erreicht habe! Außerdem bin ich seit April der Hauptproduzent für das Tekken-Franchise (inklusive Japan, Merchandising und allem, was zur Marke gehört). Ich freue mich also auf zukünftige Interaktionen mit euch allen.“