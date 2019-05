Draugen: Adventure der Dreamfall-Chapters-Macher hat einen PC-Termin

PC

Red Thread Games, das norwegische Studio hinter The Longest Journey, The Secret World (Testnote: 8.0) und Dreamfall Chapters (Testnote: 8.0), hat einen Veröffentlichungstermin für die PC-Version seines kommenden First-Person-Mystery-Adventures Draugen bekannt gegeben. Die Umsetzung für Windows wird demnach noch diesen Monat, ab dem 29. Mai, erhältlich sein. Einen Termin für die ebenfalls geplante Konsolenversion gibt es bisher noch nicht.

Von den Entwicklern wird Draugen als eine „psychologische First-Person-Detektivgeschichte“ beschrieben. Das Spiel versetzt euch in das Norwegen der 1920er Jahre. Ihr schlüpft in die Rolle von Edward Charles Harden, eines amerikanischen Reisenden, der in einer kleinen Küstengemeinde in Norwegen ankommt, um nach seiner vermissten Schwester zu suchen. Dabei wird er von Lissie, einer geselligen, unabhängigen und rätselhaften jungen Frau, begleitet. Gemeinsam machen sich die beiden auf die Suche und stoßen bald auf ein dunkles Geheimnis, das sich tief unter der malerischen Oberfläche des ländlichen Norwegens verbirgt.