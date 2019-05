Starbreeze: Payday-Entwickler aus Schweden droht das Aus

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 Linux

„Das Unternehmen verfügt derzeit nicht über ausreichend gesicherte Mittel, um den Fortbestand der Geschäftstätigkeit für die nächsten 12 Monate zu gewährleisten, und es wird ein Liquiditätsengpass vor Mitte 2019 erwartet, wenn keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden.“ Der aktuelle Finanzbericht des schwedischen Studios Starbreeze (Payday 2, Brothers - A Tale of Two Sons, Dead by Daylight) prognostiziert eine düstere Zukunft. In den vergangenen Monaten lief es allerdings auch alles andere als gut. Der Egoshooter Overkill's The Walking Dead schnitt bei Kritikern und Spielern nur schwach ab, für einen Fortbestand des Unternehmens mit knapp 100 Mitarbeitern musste ein Sanierungskredit aufgenommen werden. Anfang Dezember 2018 wurde zudem bekannt, dass die schwedische Behörde für Wirtschaftskriminalität bei einer Razzia wegen Insiderhandels die Büros in Stockholm durchsuchte.

Zuletzt musste das 1998 in Uppsala gegründete Studio, zu dem auch Overkill Software und Dhruva Interactive gehören, mehrere Mitarbeiter entlassen und einige Marken verkaufen. Nun wolle man alles auf die wertvolle Payday-Marke setzen, sofern ein Weiterbetrieb möglich ist. CEO Mikael Nermark äußert dazu folgende Pläne: