PC Switch PS4

Von Blade Runner, Ghost in the Shell und den Wolkenkratzern Pekings ließ sich der chinesische Entwickler Palm Pioneer Studio für Tales of the Neon Sea inspirieren. Ob das Point-and-Click-Adventure die Atmosphäre dieser großen Vorbilder einfangen kann, klärt für euch dieser Indie-Check.

Mit beschädigten mechanischen Implantaten und bösen Kopfschmerzen in einer Kanalisation aufzuwachen ist ungenehm. Dass Sekunden später eine an den leibhaftigen Tod erinnernde Gestalt hinter euch steht und euch nach dem Leben trachtet, macht es nicht besser. Also nicht weiter überlegen, sondern erst einmal Distanz gewinnen! Durch das Umlegen von Schaltern könnt ihr eurem Verfolger heißen Dampf ins Gesicht schießen lassen und so schließlich entkommen. Doch wie seid ihr eigentlich in diese missliche Lage gekommen?

Rückblende: In Tales of the Neon Sea übernehmt ihr im Jahr 2140 die Rolle des Ex-Polizisten und mittlerweile abgehalfterten Detektivs Rex. Zufällig entdeckt ihr einen Mordfall, der eure alten Instinkte weckt - zumal einige Details nicht so recht zusammenpassen. Welche Rolle spielen die Roboter, die einen Vertreter für die anstehende Bürgermeisterwahl stellen? Was hat es mit den intelligenten Katzen auf sich? Und wer steckt hinter der Organisation, die die Mordermittlungen nach dem Auftauchen eines seltsamen Roboter-Implantats an sich zieht?

Die Dialoge werden durch Charakterporträts bebildert, bieten aber kaum Dialogoptionen.

Rätsel und Puzzles für Einsteiger

Diesen Fragen geht ihr im Spielverlauf dieses Point & Click-Adventures nach, wobei ihr Rex auf Wunsch auch mit Gamepad oder Tastatur direkt steuern könnt. Mit Objekten in der Spielwelt könnt ihr auf verschiedene Weisen interagieren (Anschauen, Benutzen, Aufnehmen und der Einsatz von gesammelten Gegenständen), wobei für jedes Objekt nur eine vorgegebene Aktion möglich ist. An vereinzelt vorkommenden Werkbänken können zudem Inventargegenstände kombiniert werden.



Meist geht es bei den Rätseln darum, Gegenstände zu finden und an der richtigen Stelle einzusetzen. Da ihr in kleinen, jeweils nur aus wenigen Bildschirmen bestehenden Gebieten unterwegs seid, werden Adventure-Profis vor keine großen Herausforderungen gestellt. Gelegentlich müsst ihr auch bestimmte Orte durch das Verstellen von Schaltern, die etwa Hebebühnen steuern, erreichen. Dieser Puzzle-Typ ist es auch, der in der zweiten Spielhälfte teils deutlich schwerer wird.



Auch Puzzles kommen regelmäßig zum Einsatz, etwa zum Starten einer Maschine oder zum Öffnen eines Schlosses. Dabei handelt es sich um meist ziemlich leichte Verschiebe- und Sortieraufgaben und Wimmelbilder.

Aufgelockert wird das Spiel durch regelmäßige Puzzles, darunter Verschiebeaufgaben wie die Türme von Hanoi oder das Verbinden von Schaltkreisen.

Beeindruckende Pixelkunst

Im Laufe des Spiels bewegt ihr euch von der Kanalisation über dunkle Hinterhöfe bis hin zu bunt beleuchteten Straßenzügen. Letztere gaben Tales of the Neon Sea seinen Namen, denn wie bei den eingangs genannten Vorbildern wird die Nacht durch grell leuchtende Reklametafeln zum Tag gemacht. Diese Außenschauplätze sind echte Highlights in Sachen Pixelkunst – auch dank dezent eingebauter Partikeleffekte und der Kombination mit moderner dynamischer Beleuchtung. Beim minimalistischen Soundtrack verschenkt das Spiel dagegen Atmosphärepunkte, da wäre auch ohne Vangelis mehr drin gewesen.



Bei aller Cyberpunk-Dystopie nimmt sich das Spiel nie zu ernst, sondern setzt auch auf dezenten Humor (Stichwort Katzenmafia), ohne albern zu werden. Die deutsche Übersetzung wird derzeit überarbeitet, die englische Fassung ist aber trotz vereinzelter Fehler gut spielbar.

Immer wieder müsst ihr Umgebungsrätsel mit Hebebühnen, Leitungen oder Schaltern in der Spielwelt lösen.

Fazit

Tales of the Neon Sea sieht streckenweise großartig aus. Schon allein die Neugier auf den nächsten Schauplatz motivierte mich immer wieder zum Weiterspielen. Leider kann ich das für das Spieldesign nur bedingt sagen. Denn anders als bei Gerne-Klassikern wie Monkey Island öffnet sich die Spielwelt nicht, die Handlung bleibt stets linear und die Rätsel schwanken im Anspruch zum Ende hin deutlich (anfangs zu leicht, später teils deutlich schwerer). Auch die mit einem Cliffhanger endende Story hätte etwas mehr Tempo gut vertragen. Adventure-Freunde, die über diese Schwächen hinwegsehen können, werden mit dem Spiel dennoch acht bis zehn Stunden Spaß haben.