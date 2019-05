Wasteland 3: Release laut inXile auf Steam & weiteren PC-Plattformen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Brian Fargo, Chef des zuletzt von Microsoft erworbenen Studios InXile Entertainment, hat bestätigt, dass die Pläne, das kommende Taktik-RPG Wasteland 3 auf Steam und anderen PC-Plattformen zu veröffentlichen, weiterhin aktuell sind. Auf Twitter versicherte er: „Wasteland 3 wird nach wie vor auf Steam und in anderen digitalen Stores erscheinen, wie versprochen“.

Die Fans waren offenbar besorgt, dass der Titel exklusiv oder zeitexklusiv im Epic Game Store erscheinen könnte, nachdem bereits Obisidan Entertainment, das bekannterweise zeitgleich mit inXile von Microsoft übernommen wurde, verkündete, dass ihr Rollenspiel The Outer Worlds, im ersten Jahr nach Release nur über den Epic Game Store und den Microsoft-Store erhältlich sein wird. In einem weiteren Tweet bestätigte Fargo noch einmal, dass damit die erste Veröffentlichung gemeint ist. Das Spiel wird also gleich zum Launch auf Steam verfügbar sein.

Darüber hinaus gab der Macher bekannt, dass die Arbeiten an dem Remaster des 1988 erschienenen Originals gut vorankommen und es schon bald Neuigkeiten dazu geben wird. „Der Remaster von Wasteland 1 macht sehr gute Fortschritte und wir haben viele Dinge, die wir schon bald mit euch teilen wollen. Wir waren ziemlich fleißig!“, so der Entwickler.