GG-Rückblick KW 19/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 19: Rückblick von Sonntag, 5. Mai, bis Samstag, 11. Mai 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

In der 19. Kalenderwoche veröffentlichten wir den Test+ zu Shakedown Hawaii und die Preview+ zu Code Vein. Ausschließlich Spender konnten sich über weitere Let's Plays zu Demon's Souls freuen, während die aktuelle Jörgspielt-Ausgabe allen Premium-Usern zur Verfügung steht. Mit dem Thema Spielen erstmal nichts zu tun hat hingegen eine Bekanntmachung: Das diesjährige GamersGlobal-Grillfest findet am 29. Juni statt – alle Infos dazu findet ihr in der entsprechenden News. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Der vermeintliche Leak zum neuen Assassin's Creed-Spiel führt dieses Mal die Liste der am häufigsten aufgerufenen News an, gefolgt von der Meldung über eine zumindest fragwürdige App, die für den Eintritt auf der diesjährigen Blizzcon erforderlich ist. Zu Minecraft und Titan Quest – beides inzwischen längst Klassiker – berichteten wir über eine neue Browser-Version beziehungsweise eine neue Erweiterung. Die News nach der absteigender Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 11. Mai (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

In den Checks werden euch dieses Mal die Switch-Fassung des zwar etwas älteren, aber deshalb nicht weniger empfehlenswerten Dragon's Dogma: Dark Arisen sowie das Roguelike Dark Devotion vorgestellt. Im jüngsten User-Artikel geht es um ein Tower-Defense-Spiel, während in der zweite Ausgabe der Kurzmeldungen einige weitere News der vergangenen Tage zusammengefasst werden.

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Pokémon Go: Spieler sammeln 145 Tonnen Müll im Rahmen des Earth Days

Das (sehr) Wichtige und Nützliche mit dem Spaßigen verbinden – das dachten sich wohl auch etwa 17.000 Pokémon Go-Spieler, die kürzlich jede Menge Müll in ihrer Nachbarschaft aufgesammelt haben. Es mag sich hierbei „nur“ um den berühmten Tropfen auf den heißten Stein handeln, aber wie so oft fängt es einerseits im Kleinen an und sensibilisiert anderseits im besten Fall auch das (eigene) Bewusstsein für dieses Thema.

» Muttertag und Fußball am gleichen Tag, ggrr «

— Nivek242 am 12. Mai 2019

❺ ⚊ KW 19/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Die Meldung, dass die Turtle Rock Studios einen Community-Manager nach einem Twitter-Posting entlassen hatten, führte vor fünf Jahren zu zahlreichen Kommentaren und Diskussionen unserer Community. Außerdem berichteten wir zum Beispiel über äußerst ambitionierte MMO-Pläne und eine Aussage des Minecrraft-Erfinders.