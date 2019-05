Assassin's Creed Odyssey: Neue Mai-Inhalte im Überblick

PC XOne PS4

Ubisoft hat die neuen Inhalte vorgestellt, die die Fans von Assassin’s Creed Odyssey (Testnote: 8.0) noch in diesem Monat im Spiel erwarten können. Demnach können sich die Fans am 14. Mai auf eine neue Episode aus der kostenlosen Reihe „Die vergessenen Geschichten“ freuen. Diese wird „Ein richtig, richtig schlechter Tag“ heißen und lässt euch einen Betrüger jagen, der sich in einem kleinen Dorf in Lokris für euch ausgibt und mit seinen Taten euren Ruf in den Schmutz zieht. Nach einem kühlen Empfang müsst ihr herausfinden, wer diese Person ist und versuchen euren Namen reinzuwaschen. Die Episode wird für alle Spieler bereitstehen, die das fünfte Kapitel der Hauptgeschichte von Assassin’s Creed Odyssey bereits erreicht haben.

Des Weiteren erwarten euch ab dem 21. Mai neue Gegenstände in Form eines Herakles-Pakets und eines Hydra-Schiffspakets. Das erste Packet umfasst einen Ausrüstungssatz, ein Reittier und eine Axt, während das zweite ein Schiffsdesign, eine Galionsfigur und ein Mannschaftsthema enthält. Das Hydra-Schiffspaket wird zudem Herakles selbst als einen Begleiter bieten. Beide Pakete werden im Shop und im Oikos der Olympioniken verfügbar sein.

Ende Mai wird außerdem der zehnte Titel-Update an den Start gehen, der einige Verbesserungen mit sich bringen wird. Diese werden wie folgt aussehen (Herstellerangaben):