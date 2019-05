E3 2019: Auftritt von Devolver Digital bestätigt + PK-Zeiten

Das Team von Devolver Digital, das auf den vergangenen E3-Events stets mit witzigen, lockeren und teilweise recht verrückten Auftritten glänzte, hat auch für dieses Jahr eine eigene Pressekonferenz in Los Angeles bestätigt. Wie das Entwicklerstudio zum Wochenende hin den Fans via Twitter mitteilte, wird die PK am 9. Juni um 19.00 Uhr Ortszeit beginnen. Hierzulande werdet ihr diese am 10. Juni um 04.00 Uhr morgens via Livestream verfolgen können.

Welche Spiele auf dem Event vorgestellt werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Wahrscheinlich werden wir Neuigkeiten zum 2014 angekündigten Ego-Shooter Serious Sam 4 - Planet Badass und dem 2015 vorgestellten, Dark-Souls- / Diablo-artigen Pixel-Art-Action-RPG Eitr erfahren. Fans spekulieren darüber hinaus auf eine mögliche Ankündigung von Shadow Warrior 3.