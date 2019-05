Red Dead Redemption 2: Hinweise auf PC-Version im Mitarbeiter-Profil

XOne PS4

Während das von Fans und Presse viel gelobte Open-World-Western-Adventure Red Dead Redemption 2 (Testnote: 9.5) für die Konsolen bereits seit Oktober letzten Jahres erhältlich ist, hoffen die Fans nach wie vor auf eine Ankündigung der PC-Version, die bisher nach wie vor auf sich warten lässt. Ein Eintrag im LinkedIn-Profil eines ehemaligen Mitarbeiters von Rockstar Games hat jetzt einen möglichen Hinweis auf eine Windows-Umsetzung geliefert.

Ein findiger Reddit-Nutzer machte jüngst darauf aufmerksam, dass Nan Ma, der heutige CEO und Gründer von Future Immersive, von 2010 bis 2017 als Physik-Programmierer bei Rockstar Games Toronto beschäftigt war. Wie aus dem besagten Eintrag hervorgeht, hat diese in den sechseinhalb Jahren dort unter anderem an Red Dead Redemption 2 gearbeitet und zwar für Xbox One, PS4 und den PC... Sofern diese Angaben kein Fehler sind, können wir also in naher Zukunft eine offizielle Ankündigung der Umsetzung bekommen. Möglicherweise wird Rockstar Games den Port auch schon im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles offiziell präsentieren.