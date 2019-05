Director von Star Wars Jedi - Fallen Order: „Es wird etwas Großes“

PC XOne PS4

Während die Arbeiten an dem kommenden Action-Adventure Star Wars Jedi - Fallen Order weiter voranschreiten, sprach der verantwortliche Game Director Stig Asmussen (God of War 3) im Offiziellen Playstation Magazin über die Entwicklung. Wie er verriet, sei das Entwicklerteam voller Energie für das Projekt und das Spiel macht bereits in seinem jetzigen Zustand viel Spaß. Er sei davon überzeugt, dass das Studio mit dem Titel an etwas Besonderem arbeitet:

Zu sagen, dass wir eine zusammengewürfelte Crew sind, wäre eine echte Untertreibung, aber jeder in diesem Team ist wirklich sehr erfahren. Wenn ich täglich zur Arbeit erscheine, diese Energie und die Atmosphäre im Studio spüre und tatsächlich mal einen Controller in die Hände bekomme und sehe, dass wir etwas entwickeln, was wirklich sehr viel Spaß macht, dann ist es ein wirklich tolles Gefühl und ich weiß, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Lasst es mich euch sagen: ich bin davon überzeugt, dass wir da an etwas wirklich Großem dran sind.

Wie Asmussen anmerkt, war es ihm möglich, einige erfahrene Industrieveteranen für das Projekt zu gewinnen und das Team langsam und beständig auszubauen, was in der Branche nicht immer möglich sei. Unter diesen seien auch Entwickler, die an Spieleserien, wie Uncharted, God of War, Batman, Bioshock, Metal Gear, Titanfall und Call of Duty gearbeitet haben. Einer davon ist der Autor Chris Avellone (Planescape Torment, Alpha Protocol, Star Wars Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords), der bereits seit zwölf Monaten an Fallen Order arbeitet und auch als Autor für andere kommende Spiele, wie Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 (Preview), Dying Light 2 (im gamescom-Anspielbericht) und das Remake des Klassikers System Shock tätig ist. Star Wars Jedi - Fallen Order wird am 15. November für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.