Rage 2: Entwickler stellen die Roadmap für 2019 vor

Bethesda, id Software und Avalanche Studios haben die Roadmap für den kommenden Ego-Shooter Rage 2 (Preview) in diesem Jahr vorgestellt. Die Käufer des Spiels können sich demnach auf neue Events, verschiedene Community-Herausforderung, weitere Fahrzeuge, zusätzliche Gegner, mehr Cheats und zwei umfangreiche Erweiterungen bis Ende 2019 freuen.

Los geht es nach dem Release des Spiels am 14. Mai 2019. So sollen noch in der ersten Verkaufswoche neue Herausforderungen für die Community ins Spiel gebracht werden, nach deren Abschluss die Spieler neue kostenlose Skins erhalten - vorausgesetzt ihr seid online und mit eurem Bethesda-Konto verbunden. Die erste Community-Herausforderung wird den Kotzkomet-Skin für die Pistole freischalten. Weitere Herausforderungen sollen im Mai und Juni in einem wöchentlichen Rhythmus erscheinen. Die Aufgaben und Belohnungen werden vorzeitig über den Twitter-Account des Spiels und direkt im Spiel bekannt gegeben. Mit den wöchentlichen Community-Herausforderungen soll darüber hinaus das neue Ingame-Event „Jetzt kommt Ruckus“ mit Ruckus dem Brecher als Hauptattraktion ins Spiel kommen.

Im Juni und somit rund einen Monat nach dem Release soll auch schon das erste große Gratis-Inhaltsupdate folgen. Neben weiteren Community-Herausforderungen soll dieses neue Cheats und ein paar umfangreiche Events mitbringen. Einer dieser Events wird einen steuerbaren Mech als neuen Fahrzeugtyp und zugleich einen massiven neuen Gegner bieten.

Ein weiteres Gratis-Inhaltsupdate gibt es im Juli. Auch dieses soll mit einem neuen Fahrzeugtyp, neuen Gegnern sowie weiteren Community-Herausforderungen, Skins und Cheats aufwarten. Das Gleiche gilt auch für den August, der zusätzlich noch die erste große Erweiterung Das Erwachen der Geister mit sich bringt. Letztere wird neue Story-Inhalte, eine neue Region zum Erkunden, samt neuer Waffen, Fähigkeiten und Fahrzeugen bieten. Dabei erfahrt ihr, was die „Ghosts“ seit ihrem Auftritt im Vorgänger so getrieben haben. Im November soll dann die zweite große Erweiterung folgen, zu der allerdings noch keine weiteren Details vorliegen. Die Originalmeldung zu den kommenden Zusatzinhalten findet ihr unter dem Quellenlink.