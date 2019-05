Wolfenstein - Youngblood: Producer über Unterschiede zu Vorgängern

PC Switch XOne PS4

Wolfenstein - Youngblood ab 39,98 € bei Amazon.de kaufen.

Executive Producer Jerk Gustafsson gab in einer „Fragt mich was ihr wollt“-Runde auf Reddit einige Details zum kommenden Ego-Shooter Wolfenstein - Youngblood bekannt. Wie er verriet, wird das Spiel sich in Hinblick auf den Spieler-Fortschritt und den Levelaufbau ziemlich stark von den beiden Vorgängern Wolfenstein - The New Order (Testnote: 7.5) und Wolfenstein 2 - The New Colossus (Testnote: 9.0) unterscheiden. Auch soll der Titel mehr Spielzeit bieten:

Youngblood wird in vielerlei Hinsicht anders als die vorangegangenen Titel sein. Der Spieler-Fortschritt ist nun stufenbasiert und die Spielstruktur nicht mehr linear, was bedeutet, dass das Erlebnis Spieler-gesteuert sein wird und zwar in einer Art und Weise, wie wir es noch nie getan haben. Spieler werden in der Lage sein, ihre Mission in einer beliebigen Reihenfolge zu absolvieren. Und während die Kampagne etwas kürzer sein wird, als noch in New Order oder New Colossus, wird die allgemeine Spielzeit von Youngblood länger, als bei diesen beiden Spielen sein.

Das Format von Youngblood wird sich somit sehr stark von den Wolfenstein-Spielen der letzten Jahre unterscheiden, die den Spieler noch von einem Level zum nächsten durch die Geschichte geführt haben. Der Kern von Wolfenstein soll aber laut Gustafsson auch in dem neuen Ableger der Reihe erhalten bleiben. „Nazis im Koop zu töten macht wirklich Spaß und die beiden Töchter von B.J. zeigen wirklich, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt“, so der Producer.

Gustafsson kam zudem auch auf die Zusammenarbeit mit Arkane, dem Studio hinter der Dishonored-Reihe, zu sprechen und gab an, dass die Zusammenarbeit für das Team sehr lehrreich für beide Seiten war. In der aktuellen Juni-Ausgabe des Offiziellen Playstation Magazins verriet der Macher zudem, dass sich viele Elemente des Level-Designs aus der Dishonored-Serie auch in Youngblood wiederfinden lassen. Wie er anmerkt, könnte sich die Spielerfahrung in Youngblood für die alten Spieler zwar jetzt etwas anders anfühlen, alles in allem soll das Spiel aber von diesen Änderungen profitieren, da die Spieler nun die Freiheit haben werden, die Missionen und Kämpfe auf unterschiedliche Weise anzugehen.

Er erklärte zudem, weshalb die eigentliche Spielzeit von Youngblood trotz kürzerer Kampagne umfangreicher ausfallen wird. „Die Spieler werden sich über einen längeren Zeitraum mit dem Spiel beschäftigen können. Wir werden zusätzliche Nebenmissionen und Herausforderungen hinzufügen, sobald die Kampagne abgeschlossen ist. Es gibt nun viel mehr Aktivitäten und Nebenmissionen zu erledigen, als in den vorherigen Spielen“, so Gustafsson, der gleichzeitig einräumt, dass die neue Open-World-Struktur der Spielwelt es schwierig macht, eine fesselnde Geschichte zu erzählen. „Ich glaube nicht, dass wir in Youngblood eine starke Story haben“, erklärte der Producer und betonte noch einmal, dass der allgemeine Ton des Spiels insgesamt etwas leichter als bei den beiden Vorgängern sein wird, der Titel jedoch jede Menge Inhalte bieten wird. Es bleibt abzuwarten, ob diese Änderungen bei den Fans ankommen werden.