Frostpunk: Entwicklerstudio denkt über Rollenspiel-Umsetzung nach

Patryk Grzeszczuk, der Director of Marketing bei 11 Bit Studios, hat in einem Interview mit Games Industry über die Zukunft der Frostpunk-Marke gesprochen. Während das Studio seine Pläne bezüglich der Konsolenumsetzung von Frostpunk (Testnote: 8.5) vorantreibt, denkt das Team darüber nach, das Franchise auf weitere Genres auszudehnen. Grzeszczuk dazu:

Wir haben über Frostpunk als Universum gesprochen. Wir wollten eine Welt erschaffen und diese dann mit Geschichten und Schauplätzen füllen und dann Verbindungen zwischen diesen aufbauen. Der DLC „The Fall of Winterhome“ erweitert das Universum, fügt dem neue Geschichten hinzu und erklärt auch einige Dinge, die in der Vergangenheit möglicherweise angedeutet wurden. Das ist es, was uns wirklich antreibt. Die Welt von Frostpunk wächst und wir denken, dass wir uns in Zukunft überlegen sollten, ob wir statt einer Fortsetzung eher über ein Spin-off nachdenken sollten - ein Rollenspiel, das im selben Universum spielt.