Sony: Starttermin für Days of Play // PS4 im speziellen Design [Upd.]

PS4

PS4 ab 285,98 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 29. Mai 2019, um 17:35 Uhr

Inzwischen hat Sony auch einen konkreten Termin für die Days of Play bekannt gegeben. Der große Playstation-Sale findet demnach im Zeitraum zwischen dem 7. und dem 17. Juni statt. Geboten werden im Preis reduzierte VR-Pakete, Hardware (Headsets, Controller) und Spiele. Ein paar erste Beispiel-Deals hat Sony bereits veröffentlicht. Diese sehen wie folgt aus:

Days Gone für 49,99 Euro

für 49,99 Euro DualShock-4-Controller für 39,99 Euro

God of War für 29,99 Euro

für 29,99 Euro PS VR Mega Pack für 229,99 Euro

PS VR Starter Pack für 199,99 Euro

Spider-Man für 29,99 Euro

für 29,99 Euro Wireless Headset: Gold Edition für 59,99 Euro

Originalmeldung vom 10. Mai 2019, um 15:03 Uhr

Sony hat via Playstation Blog einen neuen Days-of-Play-Sale für dieses Jahr angekündigt. Bei diesem wird es erneut zahlreiche attraktive Angebote im Playstation Store geben. Weitere Details zum Verkaufsevent will Sony in den kommenden Wochen bekannt geben.

Neben verschiedenen Spielen und Bundles wird der Sale auch wieder Hardware-Deals bieten. Um euch schon mal auf den Verkauf einzustimmen, hat Sony eine „Limited Edition Days of Play PS4“ im speziellen Design vorgestellt, die ihr im Rahmen des Sales erwerben können werdet. Ein Trailer, den ihr euch im Folgenden anschauen könnt stellt das Design ausführlich vor: