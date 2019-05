Sony kündigt den nächsten Days-of-Play-Sale an // PS4 im speziellen Design

PS4

Sony hat via Playstation Blog einen neuen Days-of-Play-Sale für dieses Jahr angekündigt. Bei diesem wird es erneut zahlreiche attraktive Angebote im Playstation Store geben. Weitere Details zum Verkaufsevent will Sony in den kommenden Wochen bekannt geben.

Neben verschiedenen Spielen und Bundles wird der Sale auch wieder Hardware-Deals bieten. Um euch schon mal auf den Verkauf einzustimmen, hat Sony eine „Limited Edition Days of Play PS4“ im speziellen Design vorgestellt, die ihr im Rahmen des Sales erwerben können werdet. Ein Trailer, den ihr euch im Folgenden anschauen könnt stellt das Design ausführlich vor: