Steam Topseller KW 50/2019: Halo verteidigt Platz eins // Vier Neueinsteiger

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (8. bis 15. Dezember 2019) konnte die Halo Master Chief Collection ihren Spitzenplatz aus der Vorwoche behaupten und Red Dead Redemption 2 erneut auf Distanz halten. Rockstars Western-Epos, in der zweiten Woche auf Steam erhältlich, platziert sich abermals dreifach in den Wochencharts (Rang zwei, sechs und acht). Valves VR-Brille Index verliert drei Ränge und findet sich in dieser Woche auf dem fünften Platz wieder.

Aus den Charts verabschiedet haben sich Star Wars Jedi - Fallen Order, Playerunknown's Battlegrounds, Halo Reach (als Einzelprodukt) und der DLC Road to the Black Sea zum Euro Truck Simulator 2.

Dafür gibt es auf der anderen Seite gleich vier Titel, die neu in die Steam-Wochencharts einsteigen. Auf Platz 10 schafft es das RPG-Roguelike Hades (in der GG-Preview), das es ein Jahr lang nur im Epic Games Store gab und am 10. Dezember auf Steam erschienen ist.

Einen Tag später startete die Wirtschaftssimulation Transport Fever 2 (im Preview-LP von GG-User Vampiro) auf Valves Vertriebsplattform. Für den Titel von Urban Games reicht es immerhin für Platz sieben im Wochen-Ranking.

Platz vier sichert sich überraschend das VR-Spiel Boneworks von Stress Level Zero. Laut Herstellerbeschreibung handelt es sich dabei um ein narratives Action-Adventure mit fortgeschrittener experimenteller Physikmechanik. Einen Eindruck könnt ihr euch mit dem unten eingebundenen Trailer verschaffen.

Der vierte Neueinsteiger schafft es sogar aufs Treppchen. GTFO ist ein kooperativer Ego-Shooter für vier Spieler mit Fokus auf Teamplay und Atmosphäre. Laut Beschreibung handelt es sich um "eine extrem herausfordernde Erfahrung, die vermutlich viele Spieler überfordern wird". Der Early-Access-Titel soll in circa einem Jahr fertiggestellt sein.



Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Platz Spiel Vorwoche 1 Halo - The Master Chief Collection 1 2 Red Dead Redemption 2 3 3 GTFO - 4 Boneworks - 5 Valve Index VR Kit 2 6 Red Dead Redemption 2 3 7 Transport Fever 2 - 8 Red Dead Redemption 2 3 9 Grand Theft Auto 5 9 10 Hades -

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.

