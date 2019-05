PC

Einige Rückblicke erwarten euch diesmal in den Lesetipps. 50 Jahre zurück geht es in der Geschichte des japanischen Unternehmens Konami, 30 bis 40 Jahre zurück in einem Podcast über Musik der frühen Videospielgeschichte, 20 Jahre zurück in einem Feature zum Kult-Pausenfüller Blobby Volley und zehn Jahre zurück ins GamersGlobal-Archiv, dessen ausgewählter Beitrag allerdings selbst wiederum einen Blick zehn Jahre zurück auf einen Kult-Pausenfüller wirft. Klingt verwirrender, als es ist ,und ist interessanter, als es klingt.

Konami: Von der kleinen Welle zum Kaventsmann

videogameszone.de am 4.5.2019 von Stephan Petersen und Maria Beyer-Fistrich

„In das Jahr 1969 fallen die Mondlandung, Woodstock ... und die Geburt von Konami.“ Vom elanvollen Anfang mit vier Gründern Ende der Sechziger über erste bescheidene Erfolge mit Space-Invaders-Klonen in den Siebzigern, innovativen Spielideen in den Achtzigern, Fortsetzungen bekannter Marken auf Konsolen in den Neunzigern und plattformübergreifenden Megasellern in den 2000ern reicht diese kleine Firmenhistorie des japanischen Entwicklers und Publisher, die zum 50-jährigen Jubiläum einige Kratzer bekommen hat.

Kompetitive Spiele: „Wie gut bist du eigentlich?“

zockworgorange.com am 9.5.2019, von Fabian Fischer

„Welcher Blick auf die Welt wird durch die ständige Einteilung in Gewinner und Verlierer und deren Anordnung in einer Rangliste vermittelt? Welche Botschaften stecken in einem zutiefst kompetitiven System und welche grundverschiedenen Perspektiven lassen sich dabei einnehmen? Und wie können Spiele die Wahrnehmung ihres Publikums beeinflussen?“ Antworten auf diese Fragen versucht der Autort anhand verschiedener Perspektiven und Spiele zu finden und fragt zwischendurch sogar: „Sind kompetitive Spiele also der Teufel?“

Volley-Wahnsinn im Computerraum: Einstiges Kultspiel Blobby Volley

spiegel.de am 22.4.2019, von Martin Dietrich

Solitaire ist vor Kurzem in die Video Game Hall of Fame eingezogen. Doch wann folgt Blobby Volley? Das gerade mal einen Megabyte kleine „Spiel für zwischendurch“ verbreitete sich Anfang des Jahrtausends rasend schnell über CDs der Spielemagazine, das erwachende Internet und die günstig gewordene Möglichkeit des CD-Brennens. Der Spiegel hat dem Kult-Spielchen aller LAN-Partys einen Beitrag gewidmet, der von den beiden Programmierern, der Blobby-Volley-Liga und einem Turnierfinale von über neun Stunden berichtet.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Moorhuhn: Aufstieg und Fall eines Vogels“

gamersglobal.de am 14.11.2009, von Razyl

20 Jahre Schrotflinte versus Federvieh - oder wie es in den Niederlanden, dem Ursprung allen (Moorhuhn-)Übels heißt: KippenSchieten. Bereits 2009 verfasste GG-User Razyl einen Artikel zum zehnjährigen Jubiläum des bis heute auf über 50 Nachfolger und Ableger gereiften Moorhuhns. Wer also auf ein stattliches „Wusstet ihr, dass...?“ steht, wird hier fündig. Was 2009 noch nicht erwähnt wird: 2011 werden Pläne zu einem Moorhuhn-Kinofilm bei Nova Entertainment Cinema unter der Leitung von Douglas Welbat bekannt und 45.000 Euro durch die Macher gesichert werden. Gehört hat man bis heute nichts mehr von dem Projekt.

Fundstück: Superlevel-Podcast Wild & Zandt: Videospielmusik der 70er und 80er

superlevel.de am 8.6.2017, von Sonja Wild

In diesem Podcast gehen Florian Zandt und Sonja Wild auf Hörreise zurück in die Frühzeit der Computerspiele. Es werden mal mehr, mal weniger bekannte Melodien der frühen Arcade-Automaten und Heimcomputer eingespielt, über Sound-Chips philosophiert und zwischen Original-Komposition und Chiptune-Umsetzung verglichen. Leider, wie bei den meisten Podcasts,ebenfalls mit dabei: zu viele "Ähs" und "Ähms"...

