Away - The Survival Series erscheint auch für PS4

Sony und der kanadische Indie-Entwickler Breaking Walls gaben bekannt, dass das Action-Adventure Away - The Survival Series auch für die PS4 erscheinen wird. Bisher war der Titel nur für den PC angekündigt. Die Entwickler beschreiben den Titel als eine „spielbare Natur-Doku“, die euch in der Haut eines Kurzkopfgleitbeutlers eine immersive und realistisch gestaltete Spielwelt erkunden lässt. Das australische nachtaktive Säugetier kann springen, klettern und dank den kleinen Flughäute auch gleiten, was euch viel Freiheit bei der Erforschung der Welt bieten soll. Seitens André-Paul Johnson, Head of Growth von Breaking Walls, heißt es dazu:

Wir haben die Welt auch an die Fähigkeiten des Gleitbeutlers angepasst, zu springen, zu klettern und durch seine Umgebung zu gleiten. Diese Flexibilität ermöglicht es euch, die Welt auf die Weise zu erkunden, die ihr bevorzugt. Egal ob ihr durch einen Wald streift, eine dunkle Höhle erkundet oder durch eine Schlucht gleitet, jeder Abschnitt eurer Reise wird euch auf eine noch nie da gewesene Weise in die Natur eintauchen lassen.

Im Verlauf des Spiels jagt ihr kleinere Beute und versteckt euch vor größeren Gefahren. Und während ihr durch vielfältige, atemberaubende Landschaften voller gefährlicher Kreaturen navigiert, könnt ihr nach und nach die geheimnisvollen Hintergründe eurer Welt entschlüsseln. Einen Release-Termin für Away - The Survival Series gibt es bisher noch nicht. Das Spiel soll aber noch im Laufe dieses Jahres für die oben genannten Plattformen veröffentlicht werden. Einen neuen Trailer zu dem Titel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen.