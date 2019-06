Heute letzte Chance: GamersGlobal-Grillfest 2019

Auch 2019 werden wir im Kreise unserer User und Autoren grillen! Zum Einsatz kommt ein weiteres Mal der längst totgeglaubte Water Smoker, aber auch für Pflanzenmörder und Bohnenquäler wird gesorgt.

Machen wir es kurz. FLEIIIIIIIIIIIIIIIISCH! Herrliches, saftiges, schmackhaftes, slowgesmoktes FLEIIIIIIIIIIIIISCH. Oder, aus Sicht der verehrten Veggies unter unserer Userschaft, Tofuuuuuuuu. (Eigentlich ja Dofu, für die Chinesen unter uns.)



Noch vor Ferienbeginn in den meisten Bundesländern werden wir uns am Samstag, den 29.6. ab 15:00 Uhr in Salmdorf zur 2019er Grillfeier treffen; ein Video zum letztjährigen Event haben wir unten eingeklebt.

Das Wichtigste: Grillmeister Bernd und Grillknappe Stephan bringen ein weiteres Mal ihren eigentlich schon längst für ein Mad-Max-Remake zur Verfügung gestellten Slow Smoker mit. Mit zwei weiteren Grills ist also dafür gesorgt, dass jeder satt wird und auch das eine oder andere Stück, äh, "Champignon mit Kräuterbütter" oder Grillkäse angewärmt werden kann.

Das Zweitwichtigste: Natürlich ist auch wieder die Redaktion und der eine oder andere Autor dabei, in der Regel überwacht durch die jeweilige Partnerin. Man hört ja so einiges von Umtrieben auf Firmenfeiern!

Die Dramaturgie wird wie üblich sein: Wer vergessen hat, mittagzuessen, kann sich den Bauch mit Brot oder Brezeln vollschlagen, dann folgen so ab 17:00 die Einsteiger-Grillerzeugnisse, und richtig spannend wird es so gegen 19:00 Uhr, wenn das delikate Slowsmoke-Fleisch quasi von allein auf den Teller springt. Beilagen und Nachtisch wird es wie immer auch geben, und, man höre und staune, sogar etwas zu trinken!

Wir haben Kapazität für gut 50 Leute, wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr euch wie folgt anmelden:

1.) Überweist 35 Euro pro Person (als Unkostenbeitrag für Essen, Getränke, Geschirr- und Tischgarnituren-Miete) auf das bekannte GG-Konto oder per PayPal. Wer per PayPal zahlt, schickt bitte direkt aus seinem PayPal-Account die 35 Euro an paypal@gamersglobal.de und schreibt seine Usernummer sowie die Worte "Grillfest-Teilnahme" als Anmerkung dazu.

2.) Schickt außerdem eine E-Mail an service@gamersglobal.de mit Betreff "Grillfest 2019", in der ihr euren Usernamen + Profillink + Echtwelt-Namen nennt und gegebenenfalls weitere Personen, die ihr mitbringt (diese müssen keine GG-Userinnen sein). Schreibt für jede Person, falls veganes Essen gewünscht wird.

Meldet euch möglichst schnell an, spätestens aber bis 15.6., an, damit wir disponieren können. Im Zweifel gilt "Wer zuerst kommt, feiert zuerst" – wobei User ab Rang 28 auf jeden Fall dabei sind, selbst wenn sie sich erst später entscheiden.

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!