Sechs Jahre nach der ersten Veröffentlichung ist das RPG nun für Switch erschienen. Wir haben uns die Fassung für die Hybrid-Konsole angeschaut und sagen alles Wichtige zu Steuerung und Performance.

Bereits 2013 ist das RPG Dragon's Dogma: Dark Arisen (im Test: Note 7.5) für die damalige Konsolengeneration erschienen. 2016 wurde der Mix ausundfür den PC umgesetzt. Kürzlich erschien der populäre "Geheimtipp" im eShop. Ich habe mir die Umsetzung angeschaut.Nach einem Tutorialabschnitt, der auch den Antagonisten des Spiels, einen mächtigen Drachen, einführt, startet ihr nach umfangreicher Charaktererstellung in einem kleinen Fischerdorf. Beim Angriff des Drachen stellt ihr euch ihm entgegen und bekommt euer Herz entwendet. Ihr überlebt trotzdem und habt nur ein Ziel: Euer Herz zurückzuerobern und dabei die Bedrohung zu beseitigen.Ihr startet als Magier, Krieger oder Waldläufer, könnt euch aber im Laufe des Spiels immer weiter spezialisieren. Abhängig von eurer Klasse lernt ihr bei Trainern neue Fähigkeiten und könnt dann etwa mit dem Schwert nach oben schlagen und Fluggetier besser bekämpfen oder eure Feinde mit einem Pfeilregen eindecken. Als "Arisen" stehen euch außerdem Vasallen zur Verfügung, letztlich Begleiter. Erst lernt ihr den Magier Rook kennen. Recht früh im Spiel könnt ihr euch auch einen Vasallen nach eigenen Vorlieben gestalten, der euch dauerhaft begleitet. Die drei Begleiter-Slots füllt ihr auch mit den Vasallen anderer Spieler, die dafür entlohnt werden. Es lohnt sich also, attraktive Vasallen zu kreieren. Schön: Nintendo Switch Online ist hierfür nicht notwendig.Dragon's Dogma könnt ihr deutlich seine Herkunft und sein Alter ansehen. Die Switch-Version kann optisch auch nicht mit der PC-Version mithalten. Die Umsetzung ist trotzdem gelungen. Selbst in den zwei Bosskämpfen für diesen Check hatte ich keine Ruckler – die Framerate ist insgesamt sehr stabil. Erfreulich waren auch die sehr geringen Ladezeiten, sei es beim Laden eines Spielstands oder dem Betreten neuer Gebiete. Optisch steht der Handheld-Modus dem TV-Betrieb in nichts nach. Da der Bildschirm kleiner ist, wirkte das Bild sogar einen Tick schärfer. Negativ aufgefallen sind mir jedoch in beiden Modi aufpoppende Objekte wie Steine und Truhen.Die Steuerung klappt sowohl im Handheld-Modus als auch mit aufgesteckten Joy-Cons. Je nach Handgröße sind sie auf Dauer unbequemer. In diesem Fall ist der Pro Controller die erste Wahl.Die PS3-Version von Dragon's Dogma hat bei mir damals einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Seien es die sich entfaltende Story, die Kampfmechaniken mit tollen Bosskämpfen in der offenen Spielwelt oder die um mich herumwuselnden und oft Kommentare abgebenden Vasallen sowie das damit einhergehende Partymanagement. Dazu kommt ein herausfordernder Schwierigkeitsgrad. Optisch ist der Titel zwar mittlerweile angestaubt, dem Spielspaß tut das aber keinen Abbruch. Die PC-Version sitzt weiterhin auf dem Thron. Mit der Switch-Version kann ich jetzt aber unterwegs meinen Spaß haben, zumal das Spiel den mobilen Einsatz durch seine in Teilen etwas grindlastigen Spielelemente begünstigt.