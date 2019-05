Predator - Hunting Grounds: Sony kündigt neuen MMO-Shooter an

PS4

Wie im Vorfeld versprochen, hielt die neue Ausgabe von State of Play eine Neuankündigungen für die PS4-Fans parat. So gab Sony bekannt, dass aktuell in Zusammenarbeit mit dem Fox Network ein neues Spiel im Predator-Universum bei dem Entwicklerstudio IllFonic entsteht.

Bei dem Predator - Hunting Grounds getauften Titel soll es sich um einen asymmetrischen Online-Shooter handeln, bei dem eine Gruppe von Spielern als militärische Eliteeinheit mit hochmodernen, konventionellen Feuerwaffen, wie Maschinenpistolen, Schrotflinten und Scharfschützengewehren, gegen den mächtigen außerirdischen (und ebenfalls von einem Spieler gesteuerten) Yautja-Krieger kämpft. Letzterer ist mit exotischer Alien-Technologie wie dem berüchtigten Plasmacaster (einer Schulterkanone) und aktiver Tarntechnologie ausgestattet. Charles Brungardt, der CEO von IllFonic, beschreibt das Spielprinzip wie folgt:

Während das Team versucht, paramilitärische Missionen abzuschließen - die bösen Jungs fertigzumachen und wichtige Gegenstände zu bergen - nähert sich ihnen der Predator mit seinem fortschrittlichen Sichtmodus, um seine Beute aufzuspüren und zu überraschen.

Fans von Spielen, wie Left 4 Dead, Evolve (Testnote: 8.5), Depth, Dead by Daylight oder Friday the 13th - The Game, dürften mit dem allgemeinen Spielprinzip bestens vertraut sein. IllFonic, das aus leidenschaftlichen Filmfans besteht, verspricht eine immersive Welt für das Predator-Universum zu erschaffen, die dank der offiziellen Lizenz von Fox der Vorlage treu bleibt. Auch beim Gameplay soll nichts dem Zufall überlassen werden. „Unser Motto bei IllFonic lautet ­­‚Gameplay über alles’ und wir glauben, dass das offensichtlich sein wird, sobald die Spieler die Jagdgründe betreten“, so Brungardt. Der Titel soll 2020 für die PS4 erscheinen. Einen kleinen Vorgeschmack liefert ein erster Trailer, den ihr euch im Folgenden anschauen könnt: