Monster Hunter - World: Iceborne-Erweiterung erscheint im September

PC XOne PS4

Capcom hat in der letzten Nacht den Veröffentlichungstermin des Iceborne-Addons für Monster Hunter - World (im Test: Note 9.0) bekanntgegeben. Demnach erscheint die Erweiterung am 6. September für PS4 und Xbox One. PC-Spieler müssen sich wie schon beim Hauptspiel ein wenig länger gedulden. Für die Steam-Fassung wird aktuell lediglich "Winter" angegeben.

Hauptneuerung bei Iceborne ist das neue Gebiet Raureif-Weite, das dem Namen des DLCs nach wenig überraschend eine Schneelandschaft ist. Wie Capcom angibt, handelt es sich hierbei um das größte Areal des Spiels. Neben neuen Quests werdet ihr dort auch eine neue Story erleben, die das Hauptspiel fortsetzt. Um dort einzusteigen, müsst ihr die Haupthandlung allerdings bereits bis zum Jägerrang 16 gespielt haben. Darüber hinaus wird es einige weitere Neuerungen wie mehr Monster und einen höheren Schwierigkeitsgrad geben.

Monster Hunter - World: Iceborne erscheint in drei Download-Varianten. Wer bereits das Hauptspiel, das zwingende Voraussetzung ist, besitzt, greift entweder zur Standardversion für 39,99 Euro oder zur Digital-Deluxe-Fassung für 49,99 Euro, die zusätzlich einige kosmetische Items bereithält. Neueinsteiger hingegen erhalten mit der Master Edition für 59,99 Euro hingegen ein Komplettpaket inklusive Hauptspiel. Die Master Edition wird zudem auch als Disc-Version angeboten werden.