Titan Quest: Atlantis: Überraschend neue Erweiterung veröffentlicht

PC

THQ Nordic überrascht mal wieder Freunde der Spielekategorie Hack-and-Slay. Heute hat der schwedische Publisher, wie bereits im November letzten Jahres, ohne großen Aufhebens eine neue Erweiterung für den Genre-Klassiker Titan Quest veröffentlicht. Titan Quest: Atlantis entlässt euch im Single-Player oder mit bis zu sechs Freunden auf die Suche nach der sagenumwobenen und namensgebenden Stadt.

Die Entwickler haben aber nicht nur die neue Atlantis-Questline samt frischer Gegner und Belohnungen in dem DLC untergebracht sowie das Meisterschafts-System erweitert. Es gibt auch neue Features, so könnt ihr euch im neuen Tartarus-Spielmodus endlosen Gegnerwellen stellen oder euer hart erschnetzeltes Ingame-Gold beim Kasino-Kaufmann in der Hoffnung auf coole Items verspielen. Zudem wurde das Inventarsystem überarbeitet und für schickere, grafische Effekte wurde SSAO (Screen Space Ambient Occlusion, eine Rendering-Technik um mit wenig Rechenleistung realistische Schatten darzustellen) und Colorgrading implementiert.

Um Titan Quest: Atlantis spielen zu können, benötigt ihr wieder zwingend die, im Sommer 2016 veröffentlichte, Anniversary Edition des Titels. Ihr erhaltet die Erweiterung ab sofort und bis zum 16. Mai mit einem 10-Prozent-Rabatt für 13,49 Euro auf Steam. Wann der Zusatzinhalt auf anderen Online-Plattformen veröffentlicht wird, ist derzeit nicht bekannt.