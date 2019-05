Kurzmeldungen: Weitere News der Woche

PC

Mordhau: Mittelalter-Actionspiel überraschender Verkaufshit

Innerhalb nur einer Woche hat die Mittelalter-Kampfsimulation Mordhau von Triternion über 500.000 Einheiten verkauft und es so mit großem Vorsprung an die Spitze der Steam-Charts geschafft. 60.000 Spieler gleichzeitig nannten die Entwickler in einem Forumsbeitrag als Spitzenwert und bedankten sich noch einmal ausführlich bei allen Kickstarter-Unterstützern und Alpha-Testern. Zudem wurden weitere Server angekündigt um das Matchmaking in einigen Regionen zu verbessern. Der Start von Mordhau verlief mit mehreren Serverabstürzen und einigen schwerwiegenden Bugs allerdings nicht ganz reibungslos, weshalb die Bewertungen nicht so positiv sind, wie die Chartsposition vermuten lässt. (Quelle: mordhau.com)

Rocket League: Review-Bombing-Filter auf Steam wieder im Einsatz

Nachdem bekannt wurde, dass Epic Games den Entwickler von Rocket League, Psyonix, aufkauft, äußerten viele Spieler in mittlerweile zur Gewohnheit gewordener Manier ihren Unmut über den Betreiber des Epic Games Store und die US-Entwickler in negativen Bewertungen auf Steam. So griff erstmals seit der Einführung vor wenigen Wochen, als die Borderlands-Titel mit einem Review-Bombing wegen der vorrübergehenden Epic-Exklusivität von Borderlands 3 bedacht wurden (wir berichteten), Valves Review-Bombing-Filter. Dieser zeigt den Usern die ungewöhnliche Tendenz der Bewertungen an und schließt diese automatisch aus der Gesamtbewertung aus. (Quelle: Steam)

Rage 2: Die „BFG“ gibt es für 20 Dollar mehr

Wenn in der kommenden Woche Bethesdas Ego-Shooter Rage 2 erscheint, kommen nur Besitzer der im Schnitt 20 US-Dollar teureren Deluxe- und Collector's Edition an die aus Doom bekannte Waffe BFG (Big Fucking Gun). Dies bestätigte ein Community-Manager auf reddit.com. Dass eine Waffe zu einem Premium-Item gemacht wird, kam bei einigen Usern nicht so gut an: „Das ist doch scheiße. 20 Dollar extra für eine Waffe? Das ist pure Gier!“ (Quelle: reddit.com)

Einsatz Bonfire Studios: Erstes Spiel der Ex-Blizzard-Entwickler um Rob Pardo wird ein „PC-Titel für Core-Spieler“

2016 kehrte Spieledesigner Rob Pardo Blizzard und World of Warcraft den Rücken und gründete mit einigen weiteren Kollegen das Studio Bonfire Games. Eine konkrete Ankündigung eines neuen Spiels gab es in den verangenen drei Jahren zwar nicht, aber immerhin ließ Pardo nun auf der GamesBeat Summit in Los Angeles verlauten, dass man an einem Online-Multiplayer-Spiel für den PC arbeite, das auf kooperative und kompetitive Inhalte setzen werde. „Es ist definitiv ein Spiel für Core-Gamer“, so Pardo. „Wir werden euch nicht aus heiterem Himmel ein Mobile-Game a la Candy Crush präsentieren.“ Einen Titel oder einen Termin für eine baldige Enthüllung nannte Pardo beim öffentlichen Interview nicht. (Quelle: pcgamesn.com)