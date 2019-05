Rage 2: Origineller Launch-Trailer veröffentlicht

PC XOne PS4

In wenigen Tagen bringen id Software, Avalanche Studios und der Publisher Bethesda Softworks mit Rage 2 (im Preview) einen neuen Ego-Shooter auf den Markt. Es ist also Zeit für den obligatorischen Launch-Trailer, den die Macher in einer recht originellen Weise präsentieren.

In dem Video steht der Hauptprotagonist kurz davor, durch den Antagonisten und Anführer der Obrigkeit General Cross in die ewigen Jagdgründe geschickt zu werden. Kurz davor werden die Geschehnisse zurückgespult - bis hin zum Vorgänger aus dem Jahr 2011 und noch weiter...