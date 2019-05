Amtliche Helden: Serious Game der Arbeitsagentur ab sofort auch für PC verfügbar

Bei der Verleihung des diesjährigen Deutschen Computerspielpreises erhielt das Unternehmen Mad About Pandas für Laika die Auszeichnung „Bestes Kinderspiel“. Ein weiteres Projekt des Berliner Studios geht in eine gänzlich andere Richtung, handelt es sich bei Amtliche Helden doch um ein sogenanntes Serious Game.

In Auftrag gegeben von der Bundesagentur für Arbeit, soll der Titel zum Beispiel „klassische Rekrutierungsmethoden ergänzen“ oder auch bei der Gewinnung von Nachwuchskräften unterstützen. Nachdem das Spiel bereits seit längeren für mobile Geräte gratis heruntergeladen werden kann, stehen seit kurzem auch Versionen für Windows und MacOS zur Verfügung.

In der Rolle einer Geschäftsführerin oder eines Geschäftsführers ist es eure Aufgabe, im Örtchen Posemuckel eine fiktive Agentur für Arbeit zu leiten. Unter anderem müsst ihr euch um qualifiziertes Personal kümmern und beispielsweise Arbeitsvermittler einstellen, zur Verfügung stehende Stellen akquirieren und die Arbeitssuchenden in der Folge entsprechend vermitteln. Weiter heißt es zum Spielgeschehen:

Punkte heimst der Leiter oder die Leiterin ein, wenn die Vermittelten zufrieden sind – wenn sie einen neuen Job finden, nicht lange warten mussten und ihre Wünsche und Fähigkeiten richtig erkannt wurden. Oberstes Ziel bleibt immer, die Arbeitsagentur Posemuckel so aufzustellen und auszustatten, dass die anfangs ungewöhnlich hohe Arbeitslosenquote sinkt und die Kundenzufriedenheit steigt.

Vor dem Hintergrund, dass die Bundesagentur für Arbeit eigenen Angaben zufolge pro Jahr etwa 1.400 neue Auszubildende und Studierende einstellt, stellten sich die Verantwortlichen die Frage, „wie wir junge Menschen mit den Aufgaben der Beschäftigten in der BA bekannt [machen] und das Bild von der BA bei dieser Zielgruppe [verbessern]“. Dirk Mertins, Referent im Bereich Personalrekrutierung und Mitentwickler der Idee, führt dazu aus:

Bei diesen Überlegungen haben wir uns erlaubt, auch einmal völlig ungewohnte Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Die mobile Version und jetzt auch die PC-Version von Amtliche Helden wurden fester Bestandteil einer groß angelegten Kampagne zur Gewinnung von Nachwuchskräften. Das ist ein in Deutschland noch weitestgehend neuer Ansatz.

Beziehen könnt ihr Amtliche Helden kostenfrei sowohl für Windows und MacOS als auch für Android und iOS. Die entsprechenden Downloadlinks beziehungsweise Weiterleitungen findet ihr auf dieser Seite der Arbeitsagentur. Die Versionen für Windows und MacOS stehen als zip-Archiv zur Verfügung und sind etwa 114 respektive 120 Megabyte klein.