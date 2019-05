Emberlight: Roguelike-Dungeon-Crawler für Sommer angekündigt

PC

Emberlight heißt das Erstlingswerk des Indie-Studios Quarter Onion Games und spielt als Roguelike-Dungeon-Crawler in einer Fantasywelt voller prozedural generierter Level. Eure Party kann sich dank einer Spezialfähigkeit, verliehen von den Göttern persönlich, die Stärken besiegter Gegner aneignen, wodurch jedoch ein Fluch freigesetzt wird, der im Laufe des Spiels die Kontrolle über eure Seele erlangt und euch immer wieder in dunkle Kreaturen wie einen Lich verwandeln lässt. Die Charaktere, die im Laufe der Hauptquest am anfälligsten für den Fluch geworden sind, treten am Ende gegen die guten Partymitglieder in einem Endkampf an. Die siegreichen Figuren werden beim nächsten Durchlauf als Bossgegner auftauchen - mit allen Fähigkeiten, die ihr ihnen im vorherigen Spiel verliehen habt. Einen kompletten Durchlauf beziffern die Entwickler auf etwa 30 bis 60 Minuten.

Laut Creative Director William Phelps dienten für Emberlight Titel wie Final Fantasy X, Darkest Dungeon und Slay the Spire als Inspirationsquelle. Das Spiel soll bewusst einen nostalgischen Charme verbreiten und dennoch durch modernes Gameplay bestechen. Am 13. August soll Emberlight für PC auf Steam erscheinen und auch auf kleineren Rechnern mit Open-GL-Grafikkarte laufen. Eine deutsche Übersetzung ist nicht vorgesehen.