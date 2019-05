E3 2019: Nintendo kündigt Aktivitäten rund um die Messe an

Nintendo hat eine eigene Website für die E3 online gestellt, auf der der Konzern mehrere Veranstaltungen rund um die Messe ankündigt.

So werden am 8. Juni die Weltmeisterschaften in Splatoon 2 und im 3-gegen-3-Modus von Super Smash Bros. Ultimate im Ace Hotel ausgetragen. Der Eintritt ist frei und auch für Nichtbesucher der E3 zugänglich. In Super Smash Bros. Ultimate treten unter anderem die Europameister, Team Ehre aus Deutschland, an. Ab 20 Uhr deutscher Zeit werden die Turniere auch als Livestream übertragen.

Am 11. Juni wird Nintendo in einer E3-Spezialausgabe der "Nintendo Direct" zukünftigte Titel vorstellen. Ab diesem Zeitpunkt bis zum 13. Juni gibt es dann auch Livestreams des Nintendo-Treehouse-Teams und Gästen zu aktuellen und kommenden Spielen direkt vom Nintendo-Messestand. Weitere Einzelheiten findet ihr wie immer in den Quellen.