Gratis Comic Tag 2019: Am 11. Mai kostenfreie Comics erhalten

Bildquelle: Facebook-Account zum Gratis-Comic-Tag.

Am Samstag, den 11.5.2019, findet abermals der Gratis Comic Tag statt. An diesen Tag könnt ihr bei vielen Comic- und Buchhändlern im deutschsprachigen Raum kostenlose Comics abstauben. Insgesamt 20 Comic-Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nehmen Teil und bieten 34 kostenlose Comichefte an. Zu den Verlagen gehören unter anderem Bröseline, Calsen Comics, Cross Cult, Egmont, Panini und Tokyo Pop.

Unter den Comics befinden sich prominente Serien wie Werner, Donald Duck, Dragon Ball, Lucky Luke oder Spider Man. Aber auch weniger bekannte Verlage, Künstler und Serien sind vertreten. Die Bandbreite ist groß: Es gibt Comics für Kinder und Erwachsene, klassische Superhelden und japanische Mangas, humorvolle und ernsthaftere Comics oder auch solche mit Themen wie Science-Fiction und Waisen im Ersten Weltkrieg.

Auf der offiziellen Website könnt ihr euch alle Comics ansehen. In der Händlersuche erfahrt ihr, wo der nächstgelegende teilnehmende Händler zu finden ist. Bei einigen Händlern gibt es spezielle Aktionen wie Comiczeichner, die Cartoonversionen von Kunden zeichnen, Rabattaktionen, Lesungen, Signierstunden und Tombolas.

Es gibt aber auch Online-Händler, bei denen ihr Gratis-Comics bekommen könnt, solltet ihr zum Beispiel zu weit weg wohnen oder anderweitig verhindert sein. Als Beispiel sei sammlerecke.de genannt, bei der ihr euch bis zu sechs Comics aus dem Angebot aussuchen könnt und dafür lediglich die Versandpauschale von 4,95 Euro zahlen müsst.