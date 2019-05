Sega Europe kauft Two Point Studios

PC Linux MacOS

Sega Europe hat heute die Übernahme von Two Point Studios, des Entwicklers hinter dem Aufbau-Strategiespiel Two Point Hospital (Testnote: 7.0), bekannt gegeben. Der Kauf des im englischen Farnham ansässigen Studios erfolgte im Rahmen des internes Searchlight-Programms, mit dem der Publisher nach neuen Talenten und Spiele-Marken sucht.

Der Debut-Titel des 2016 von Mark Webley, Gary Carr und Ben Hymers gegründeten Studios wird von den Entwicklern als ein geistiger Nachfolger des Klassikers Theme Hospital bezeichnet, an dem Carr und Webley vor 20 Jahren bei Bullfrog gearbeitet haben. Two Point Hospital hat recht positive Kritiken seitens der internationalen Presse erhalten und konnte auch bei den Verkäufen überzeugen. Der Beitritt zur Sega-Familie sei laut Webley ein Meilenstein für das Studio:

Wir freuen uns darauf, die nächste Phase unserer Pläne durchzuführen, während wir Two Point County weiterentwickeln. Es ist eine äußerst aufregende Zeit, Teil von Two Point zu sein und das haben wir der harten Arbeit, Leidenschaft und des Engagements unseres kleinen, aber erstaunlich talentierten Teams hier in Farnham, sowie unseren unglaublichen Fans zu verdanken, die uns immer unterstützt und die Weiterentwicklung von Two Point Hospital mitbestimmt haben.

Sega-Europe-Präsident und Chief Operating Officer Gary Dale hieß die Entwickler offiziell bei Sega willkommen und lobte das verantwortliche Searchlight-Team für die tolle Arbeit:

Da Two Point ein relativ neuer britischer Entwickler ist, der bereits einen weltweiten Erfolg verzeichnen konnte, wussten wir, dass wir dieses Geschäft schnell abwickeln mussten, da es sich um eine äußerst attraktive Investition mit viel Talent handelt. Das Searchlight-Team von Sega Europe hat in den letzten zwei Jahren einen fantastischen Job bei der Integration des Studios geleistet und dieses hat einen fantastischen Titel mit klarem Franchise-Potenzial geliefert.

Wie Sega bekannt gibt, hat Two Point Studios derzeit mehrere noch nicht angekündigte Spiele in der Entwicklung, die in den kommenden Monaten vorgestellt werden sollen.