Neue Firmenstrategie: EA will künftig auf „Soft Launches“ setzen

PC XOne PS4

Anthem ab 24,95 € bei Amazon.de kaufen.

Wie bisher den Spielern den Mund mit monatelangen Marketing-Kampagnen wässrig zu machen und einen Open-World-Titel wie zuletzt Anthem in einem Stück zu veröffentlichen, sieht man in der Führungsetage von Electronic Arts nicht mehr als zeitgemäß an. Das betonte CEO Andrew Wilson gegenüber Investoren und zieht damit Konsequenzen aus dem für den Publisher enttäuschendem Launch von Biowares Action-MMO Anthem. Als Beispiel nennt Wilson Asien, wo solch umfangreiche Titel in Schritten und unter Berücksichtigung des Spieler-Feedbacks veröffentlicht werden.

Durch diese sogenannten „Soft Launches“, die von umfangreichen Testläufen begleitet werden, erhofft sich EA, dass bei Spielern keine falschen Erwartungen erzeugt werden, die sich beim finalen Release schnell in öffentlicher Enttäuschung und Kritik entladen können. Dazu werde man in der Marketing-Abteilung von einem „Präsentationsmodus“ in einen „Konversationsmodus“ wechseln. In Zeiten immer umfangreicherer Online-Spiele sieht EA diese Strategie als notwendig und sinnvoll an und hofft, dass auch andere Entwickler und Publisher diesem Weg folgen werden.